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AI | 3HK推售INMO AI智能眼鏡，另贈客戶800億個Al Tokens

17/06/2026

　　和記電訊香港(00215)旗下流動通訊品牌3香港及3SUPREME推出AI及AR 眼鏡品牌INMO的GO3 AI眼鏡，以Gemini及ChatGPT語言模型為基礎。於即日起，新上台或續約世界PLAN，可以低至0元免費獲得INMO G03 AI眼鏡乙副（建議零售價4688元）。該眼鏡配備雙向對話翻譯功能，以及即將推出識別人臉功能等。

 

AI | 3HK推售INMO AI智能眼鏡，另贈客戶800億個Al Tokens

和記電訊香港執行董事及行政總裁何偉榮（左）
和記電訊香港創新業務及發展主管管紀東（右）（許英略攝）


　
　　和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁何偉榮在記者會上指出，其為INMO首個發售國際版現貨的合作夥伴。


　
　　另一方面，和記電訊香港夥Basicware Al 向客戶送贈共800億個Al Tokens，估算價值250萬港元。由7月1日起，3 香港或3SUPREME新上台或續約5G月費計劃的客戶，每人可獲贈1000萬個Al Tokens（相當於40個BasicRouter credits，價值40美元，可製作約6.5分鐘短片或生成1300張圖像），於大模型路由平台BasicRouter(basicrouter.ai)免費體驗阿里雲及字節跳動旗下BytePlus大模型功能，當中包括文字生成、圖片生成，以及支援快速生成專業影片。免費Al Tokens先到先得，送完即止，料涉及8000名客戶。

 

年內會推AI Token bundle計劃

 

AI | 3HK推售INMO AI智能眼鏡，另贈客戶800億個Al Tokens

（許英略攝）

 

　　何偉榮亦透露，今年內會推出AI Token捆綁客戶上台收費計劃。

 

　　公司指出，BasicRouter是一個創新的一站式多模型AI平台，可使用全球70多款主流AI模型，包括Qwen系列、Seed系列、Claude系列、GPT系列、Gemini系列、DeepSeek和Kimi等。

 

　　公司亦稱，客戶將可以月供優惠報讀由本港AI教學及應用平台DotAl提供的網上職場速成班；企業客戶將可以優惠價購買阿里雲桌面AI辦公代理QoderWork及DotAl數碼營銷平台AI代理Advoo的服務。

 

撰文：經濟通採訪組

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