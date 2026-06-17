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競委會接納Keeta承諾修改合作餐廳協議，Keeta自願改條款允餐廳自家「賣平餐」

17/06/2026

　　外賣平台與餐廳簽訂合作協議，早前引起競委會關注可能違反《競爭條例》。競委會今日（17日）宣布，接納Keeta（袋鼠有限公司）按照條例第60條作出承諾，並自願修改與合作餐廳所訂立的協議，相關修訂已在今年4月初生效。而相關承諾則由今日起生效，今年12月28日屆滿，並設匯報機制，以確保Keeta遵守承諾。

 

競委會接納Keeta承諾修改合作餐廳協議，Keeta自願改條款允餐廳自家「賣平餐」

 

Keeta自願修改協議，刪除限制條款

 

　　Keeta較早前同意分兩個階段修改與合作餐廳的協議，包括在第一階段自願修改協議條文，以及在第二階段向競委會作出承諾。

 

　　Keeta於4月初確認自願修訂經已生效，並在建議的承諾中提出，一是修改條文，即使餐廳與新晉平台及／或小型平台合作，亦不會失去與Keeta獨家合作時所享有的商業獎勵，例如較低的佣金率；二是修改條文，讓餐廳更容易由與Keeta獨家合作，轉為同時與其他網上外賣平台合作；三是刪除阻止餐廳在自家銷售渠道及其他網上外賣平台上，向消費者提供較低餐點價格的條文。

 

　　競委會於4月28日就建議的承諾展開諮詢，在仔細審視所收到的申述後，認為接納Keeta作出的承諾，是適當做法，毋須作任何修改。

 

各個主要參與者均須符合準則，以維護市場公平競爭

 

　　競委會發言人表示，一直密切留意香港網上外賣平台市場的發展。隨著其今日接納Keeta作出的承諾，該市場的各個主要參與者今後均須符合相同準則，以維護市場公平競爭，為餐廳、新晉平台和消費者帶來好處。

 

　　發言人指，今次亦是會方首次靈活結合自願修訂與《條例》下的執法工具，策略性地處理競爭問題。有關做法既能讓受影響的各方，包括餐廳及消費者，及早從自願修訂中受惠；同時亦能透過正式的承諾，確保相關修訂具法律約束力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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