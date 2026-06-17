異動精選 | 建滔積層板無懼套現股價仍見新高，傳可靈尋美資參股快手逆市飆
17/06/2026
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
17/06/2026
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
2026-06-17
延伸閱讀
17/06/2026 17:30 《盤後部署》港股墊底亞股頹跌181點，中海油價跌量升宜趁低部署收息
17/06/2026 18:44 李家超：夏寶龍調研予四個肯定，包括肯定特區政府編制五年規劃工作
17/06/2026 19:32 香港科技探索(01137)獲王維基增持逾125萬股，持股量升至46.02%
17/06/2026 18:00 【恒大困局】證監會：續推進10億元賠償予恒大獨立少數股東計劃
17/06/2026 17:23 【新股上市】小紅書傳最快年底來港上市，尋求逾700億美元估值
17/06/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出32.22億元，買建滔積層板沽阿里
17/06/2026 08:45 【大行炒Ｄ乜】高盛削Minimax目標首予零跑買入，花旗微升百勝中國目標
17/06/2026 16:35 《財資快訊》美電升報7.8346，一周拆息較上日升至2.8厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2026 21:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞17/06/2026
李家超：夏寶龍調研予四個肯定，包括肯定特區政府編制五年規劃工作
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N