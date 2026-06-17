觀望聯儲議息恒指收跌181點報24312，內需股第二日捱沽，快手再炒分拆可靈

觀望美聯儲議息結果，韓股漲近1.6%，日股升0.7%逼近七萬點，然而港股嚴重跑輸，連續第二日下插，午後內需股跌勢擴大，恒指全日跌幅擴大至181點或0.7%，收報24312。恒生中國企業指數收報8144，跌96點或1.2%。恒生科技指數收報4669，升10點或0.2%。接下來新任美聯儲主席沃什將交出新一份議息聲明，惟港股交投氣氛較上日升溫，全日主板成交超過2704億元，北水淨流出32億元。

建滔積層板(01888)今早公布，建滔集團(00148)之全資附屬建滔投資，與聯席配售代理訂立大宗交易協議，配售1.55億股股份，每股作價76元，套現約117.8億元。以公司上日收市價每股85.9元計算，折讓達11.53%。建滔積層板低開半成，盤中仍獲資金支持，全日倒升3.08%，報88.55元，暫連升3日累計升幅34.98%。至於建滔集團袋袋平安，股價全日漲17.68%，報116.5元。資金繼續在PCE概念淘金，中建材(03323)全日飆24.95%，報6.61元。

博泰車聯(02889)亦宣布配股抽水，股價急跌15.64%，報177.5元；龍蟠科技(02465)跌5.08%，報13.64元，擬折讓近9%配股淨籌近2億元作業務發展及還債。

內地5月零售數據錄負增長，摩根士丹利發表研究報告指，目前消費復甦之路或呈漸進且顛簸，各大核心消費品類增速有所放緩。消費股連續第二日捱沽，老鋪黃金(06181)跌3.75%，報452元，海底撈(06862)跌3.62%，報11.7元，蒙牛乳業(02319)跌3.01%，報15.8元，農夫山泉(09633)跌2.95%，報42.76元，百威亞太(01876)跌2.49%，報6.65元。

汽車股亦走軟，理想汽車(02015)跌3.75%，報53.9元，小鵬集團(09868)跌3.09%，報53.35元，蔚來(09866)跌2.8%，報39.6元，吉利汽車(00175)跌2.76%，報19.04元，比亞迪(01211)跌2.56%，報81.9元，零跑汽車(09863)跌0.82%，報36.18元。

快手(01024)據報正與泛大西洋投資商討由後者領投可靈的首輪融資，股價炒升7.34%，報47.7元；其他科網股表現個別，阿里(09988)跌0.09%，報106.9元，百度(09888)升1.36%，報112.2元，騰訊(00700)跌0.45%，報445.4元。

據報蘋果計劃於明年推出紀念IPhone問世20周年的新機型，將採用幾乎覆蓋整個正面的顯示屏，以及向兩側延伸的曲面玻璃設計。部分蘋概股有炒作，舜宇光學科技(02382)升6.64%，報79.55元，瑞聲科技(02018)升2.17%，報48.88元，藍思科技(06613)揚1.65%，報28.28元。

中芯(00981)升2.36%，報75.75元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯。

撰文：經濟通市場組

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