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開市Go | 美伊簽臨時和平協議，美聯儲議息按兵不動，三新股接力登場招股

18/06/2026

要聞盤點

 

1、美國股市周三（17日）先升後倒跌，道指收市急挫逾500點。三大主要指數早段向上，道指一度升逾270點，惟聯儲局公布議息決議後走勢明顯轉弱，道指收市跌507.12點，或0.98%，報51492.55點；標指跌91.25點，或1.21%，報7420.1點；納指跌354.69點，或1.34%，報26021.66點。大型科技股成為大市回調的核心推手，Meta(US.META)大跌5.4%，蘋果(US.AAPL)跌1.1%，微軟(US.MSFT)跌3.8%，谷歌(US.GOOG)跌2.4%，亞馬遜(US.AMZN)跌3.5%。中國金龍指數跌70點。日經指數開報70413點，跌115點。

 

2、特朗普周三簽署美伊諒解備忘錄，據《彭博》及華府官員概述的版本，霍爾木茲海峽將迅速重開。特朗普稱美伊60天談判期限並非硬性截止日期　

 

3、美國聯儲局公布最新議息結果，如市場廣泛預期按兵不動，利率維持在3.5厘至3.75厘區間。不過，「點陣圖」釋放偏鷹訊號，在19名委員中，9名預計今年稍後將會加息。

 

4、新任聯儲局主席沃什表示本人並未提交利率預測「點陣圖」，並宣告局方放棄前瞻指引，稱提供點陣圖對執行貨幣政策毫無裨益，聯邦公開市場委員會(FOMC)亦不認為施政應受單一利率預測所掣肘。

 

5、美國最新公布的5月份零售銷售按月錄得0.9%增長，大幅高於市場原先預期的0.5%；至於4月份的增幅，則由初值的0.5%微幅下修至0.4%。剔除汽車、汽油、建築材料及餐飲服務等波動較大的5月份核心零售銷售按月上升0.7%，反映期內民眾的實際消費意慾依然高企。

 

6、美國最大商業原油儲存中心庫欣的原油庫存降至2014年以來最低水平。國際能源署表示，伊朗戰爭對全球石油需求的衝擊料遠比預期嚴重，預計明年市場重返供應過剩。

 

7、阿聯酋計劃加速建設替代出口通道，力爭不再依賴霍爾木茲海峽。

 

8、七國集團領導人達成共識，計劃到2030年將稀土的單一進口來源占比控制在不高於60%的水平，以降低對中國的依賴。

 

9、中國規範外賣平台補貼行為，指出不得強制平台內經營者參加補貼活動或者承擔補貼成本

 

10、蘋果據悉準備2027年春季推出第二代iPhone Air，以提升這款超薄機型的吸引力。新機型可能增加一枚後置攝像頭用於超廣角拍攝。另外，蘋果執行長庫克接受《華爾街日報》採訪時表示，計劃提高產品售價以抵消記憶晶片的成本。

 

11、禮邦醫藥-B(09637)今日至下周三（24日）招股，每股作價22.6元，每手100股，入場費2282.79元。預期於周一（29日）掛牌騰訊、新加坡GIC等基投入股；

 

　　白鴿在線(02672)今日至下周三（24日）招股，每股作價介乎15.6元至20.28元，每手200股，入場費4096.91元。預期於周一（29日）掛牌，GLY New Mobility等兩家基石認購；

 

　　光電互連產品提供商海光芯正(01191)今日至下周三（24日）招股，每股作價114元，集資最高約15.31億元，每手50股，入場費5757.48元。預期於周一（29日）掛牌，瑞銀、易方達基石認購。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 17:21
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