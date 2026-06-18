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美股 | 沃什棄點陣圖嚇窒投資者，美股先升後跌，SpaceX單日挫5%

18/06/2026

　　聯儲局新任主席沃什首次主持聯邦公開市場委員會會議，雖然一如預期維持利率不變，但未提交利率預測，提升市場加息預期。美國股市周三（17日）先升後倒跌，道指收市急挫逾500點。

 

　　三大主要指數早段向上，道指一度升逾270點，惟聯儲局公布議息決議後走勢明顯轉弱，道指收市跌507.12點，或0.98%，報51492.55點；標指跌91.25點，或1.21%，報7420.1點；納指跌354.69點，或1.34%，報26021.66點。

 

　　多位聯儲局官員暗示今年內可能需要進一步加息以遏制通脹，投資者對未來貨幣政策路徑的擔憂急劇升溫，觸發市場資金大規模從高估值的科技板塊撤出，同時帶動美國國債孳息率顯著飆升。

 

　　更令市場震動的是，沃什本人透露他並未提交利率預測，此舉不僅打破聯儲局長達十多年的政策溝通慣例，更標誌著當局正逐步拋棄前瞻指引政策。

 

　　大型科技股成為大市回調的核心推手，Meta(US.META)大跌5.4%，蘋果(US.AAPL)跌1.1%，微軟(US.MSFT)跌3.8%，谷歌(US.GOOG)跌2.4%，亞馬遜(US.AMZN)跌3.5%，特斯拉(US.TSLA)跌2.1%，英偉達(US.NVDA)跌1.3%。

 

　　此外，SpaceX自上周五（12日）上市以來，首度錄得單日下跌近5%。不過，傳統晶片股如英特爾(US.INTC)與美光科技(US.MU)逆市造好，分別升3.5%及2.2%。

 

日圓貶至近兩年最低

 

　　聯儲局維持利率不變，帶動美匯指數尾市向上，再度突破100關口，報100.49，升0.9%。美元兌日圓目前在160大關上方，尾市升幅擴大至160.75，升0.2%，日圓匯價創2024年7月以來最低水平。歐元兌美元匯價受壓，跌穿1.16關口，報1.1489，跌1%。

 

　　在決議公布及加息預期升溫的雙重夾擊下，美國國債孳息率應聲上漲，對息口高度敏感的2年期國債孳息率單日急升16個點子，高見4.208%。

 

　　現貨金及紐約期金單日雙雙下挫逾2%，分別報每盎司4240美元及4254美元，反映市場正重新評估美國聯儲局的貨幣政策路徑。

 

　　受美國與伊朗有望達成協議的利淡消息拖累，國際油價經歷大幅下挫後喘定，紐約期油微升0.1%，報每桶75.38美元。布蘭特期油基本持平，報每桶78.96美元。

撰文：經濟通國金組

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