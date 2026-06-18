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盤前攻略｜聯儲局偏鷹惟沃什行動弔詭，港股即市料兩萬四爭持

18/06/2026

　　美國聯儲局一如預期宣布維持利率不變，而新任主席沃什亦一如預期放鷹，在記者會上多次強調「價格穩定」。點陣圖上亦反映偏鷹並不單是沃什，19名官員中有近9位都認為今年內要加息，其中更有人認為今年內應加息0.75厘。但有趣的是，19名官員中只有18人提交利率預測，沃什隨後坦誠是自己欠交「功課」，指點陣圖預測已經不適合目前形勢，批評點陣圖無法就下一步行動提供任何前瞻指引。

 

盤前攻略｜聯儲局偏鷹惟沃什行動弔詭，港股即市料兩萬四爭持

（Shutterstock圖片）

 

　　周三美股原先報升，但在議息結果公布後隨即轉勢，三大指數收跌；道指創盤中新高後倒跌507點或0.98％在51492，納指跌354點或1.35％報26021，標普跌91點或1.21％報7420。但晶片股無懼鷹派照炒，美光升2.2％，費城半導體指數逆市升1.38％。

 

*中概、ADR走軟*

 

　　中概股普遍走軟；阿里巴巴跌3.18％報107.44美元，拼多多跌2.12％報79.86美元，京東跌1.66％報27.91美元，百度跌0.98％報111.61美元，網易跌0.75％報120.90美元，萬國數據跌0.93％報32.96美元，金山雲跌3.16％報10.41美元，小鵬跌2.89％報13.44美元，理想跌3.28％報13.58美元，蔚來升0.80％報5.05美元，貝殼跌3.72％報15.52美元，攜程升1.07％報46.73美元。

 

　　ADR較港股造價跑輸；騰訊(00700)ADR較港股低1.97％，折合436.6港元；小米(01810)ADR較港股低1.86％，折合24.9港元；美團(03690)ADR較港股低0.59％，折合74.0港元；友邦(01299)ADR較港股低1.45％，折合74.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.83％，折合149.2港元；港交所(00388)ADR較港股低1.52％，折合377.6港元。

 

*牛友保守料兩萬四有支持，沃什有意削弱市場對點陣圖參考程度*

 

　　目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24178，跌96點，較恒指現貨低水134點，恒指料低開逾100點。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日雖為跌市但牛友部署明顯因議息而保守，牛倉街貨量不升反跌，而貼價水平亦顯無顯著街貨增加，僅24100至24199淨增276張對應期指張數，最重貨區維持在24000之下的23900至23999，涉1493張對應期指張數，預計日內仍以24000為重要支持。

 

　　是次聯儲局給出偏鷹點陣圖預測，但沃什新官上任後即有意改變市場，市場一直以聯儲局點陣圖為後市息口去向預測，但他今次未有提交自己的息率預測，兼且主動批評點陣圖已不合時宜，明顯有意撬動市場在利預期對點陣圖的參考性，此一說法即時削弱市場對點陣圖的參考程度，否則如此鷹派的點陣圖恐令市場不只這個跌幅，沃什真正意向仍需時驗證。

 

撰文：經濟通市場組

 

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