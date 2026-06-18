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美國議息 | 聯儲局新主席沃什「首騷」，回歸格林斯潘簡潔風格，9委員料年內加息

18/06/2026

美國議息 | 聯儲局新主席沃什「首騷」，回歸格林斯潘簡潔風格，9委員料年內加息

 

 

　　美國聯儲局周三（17日）公布最新議息結果，一如市場廣泛預期按兵不動，將聯邦基金指標利率維持在3.5厘至3.75厘區間。

 

　　這是新任聯儲局主席沃什接任後首度主持的貨幣政策會議。會後決議聲明釋出鷹訊，重申當局對打擊通脹及兌現價格穩定性具有堅定承諾。

 

　　這份以12票贊成、0票反對一致通過的政策聲明，大幅簡化並徹底刪除了關於未來利率調整的任何前瞻指引，僅陳述當前的利率決定並重申維持銀行體系內充足儲備的意圖。

 

　　市場形容，這種簡潔風格回歸至前主席格林斯潘時代的傳統，展現沃什施政的早期影響力。在19名聯邦公開市場委員會中，9名委員預計今年稍後將會加息，但沃什本人並未提交利率預期。

 

　　根據其餘18名委員提交的最新利率點陣圖，委員對2026年底聯邦基金利率的目標中位數預測上調至3.8厘，顯著高於今年3月時預測的3.4厘。此外，半數聯邦公開市場委員會委員預計今年內仍有需要進一步加息。

 

沃什：不應受單一利率預測掣肘

 

　　沃什打破聯儲局長達14年的慣例，拒交點陣圖，市場解讀認為這不僅反映了他對前瞻指引的一貫批評態度，更標誌著聯儲局的溝通機制可能即將迎來徹底改革，未來或不再依賴點陣圖來引導市場預期。

 

　　沃什本人亦在記者會上表示，提供點陣圖對執行貨幣政策毫無裨益，聯邦公開市場委員會(FOMC)亦不認為施政應受單一利率預測所掣肘。他指出，近期的歷史軌跡不應成為處理通脹問題的先兆，目前的宏觀經濟情勢已不再適用前瞻指引，因此局方決定打破過去逾十年的慣例，徹底摒棄此溝通模式。

撰文：經濟通國金組

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