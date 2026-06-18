聯想 | 擬發20億美元零息CB，同步購回舊債並擬回購股份，可吼位吸？

聯想集團(00992)擬發20億美元零息可換股債券(CB)並同步回購於2029年到期的6.75億美元2.5厘可換股債券，又擬不時回購股份以抵銷稀釋影響。聯想股價今早（18日）最多跌逾3%至24元。有分析指，聯想此次融資除用於償還部分舊債外，亦用作支持公司業務增長，為進一步加大人工智能(AI)產業投入提供長期資本支持。而聯想受強勁業績刺激，股價過去一個月大幅攀升，近期雖回吐但仍守於10天線之上，可否吼位吸納？

（Shutterstock圖片）

擬發行20億美元零息可換股債溢價47%轉股 同步回購舊債及股份

聯想集團公布系列資本運作方案，建議發行2033年到期、本金總額20億美元零息可換股債券；同步回購2029年到期的6.75億美元2.5厘舊可換股債券，並計劃於市場回購股份，以減低對現有股東的攤薄影響。聯想表示，新可換股債券初步換股價定為每股36.7元，較昨日收市價24.88港元大幅溢價約47.5%。若債券悉數轉換，最多可發行約4.27億股新股，相當於現有已發行股本約3.44%。公司將申請新可換股債券於維也納證券交易所上市。

集團同時提出「借新還舊」以延長債務期限，以本金額293.2%的價格，回購部分2029年到期舊可換股債券，目前已獲持有人承諾出售本金約2.25億美元債券，尚餘約4.5億美元未償還。集團指，是次發債估計淨集資約19.79億美元，資金將主要用於現有債務再融資、支付同步購回舊債資金、股份回購及一般企業用途，以延長債務期限及降低整體融資成本。此外，集團指，為確保對所有現有股東的股權不造成稀釋影響，於建議債券發行及建議同步購回完成後，擬不時於市場上進行回購股份，惟在購回規模不會觸發收購守則下的全面要約責任為限，並將在歷屆舉行的股東周年大會尋求股東批准，授予董事購回股份的一般授權。按目前估算，若回購約2.23億股股份，可基本抵銷新可換股債券轉股帶來的股權攤薄。

而據《彭博》引述消息人士透露，聯想發行的20億美元零息可轉換債券，獲得投資者數倍超額認購。知情人士指，是次發行吸引逾160家機構參與認購，前十大投資者認購約一半份額。現有可轉債持有者、可轉債投資者及全球多頭基金均表示支持。聯想暫未就消息作出回應。

分析：以零票息方式完成長期融資 顯示市場對長期增長前景認可

有市場人士分析，在全球利率仍處相對高位背景下，聯想能夠以零票息方式完成長期融資，顯示國際資本市場對其長期增長前景的積極認可。此次融資將用於償還部分2022年可轉債，並支持公司業務增長，尤其是基礎設施方案業務集團(ISG)在AI服務器、算力基礎設施和企業級AI解決方案等領域的持續投入。聯想同時力爭在6年周期內實現交易攤薄中性，兼顧戰略投入與股東權益影響。此次發行進一步釋放出資本市場看好聯想AI增長前景的信號。

聯想股價在過去一個月大幅攀升，其最近一個財季的強勁業績遠超市場預期：單季營收同比增長27.1%，創近20個季度最高增速；調整後淨利潤同比增100.7%，按照香港財務報告准則口徑下的淨利潤同比暴增479.5%。AI相關業務收入同比大增84%，AI營收佔比達38%，較上一財季大幅提升6個百分點。

（截自聯想官網新聞中心）

花旗：中國2萬億人幣建數據中心利好國內AI基礎設施 聯想中興等受惠

另值得一提，《彭博》早前報道，中國政府計劃在未來五年內投資約2萬億元人民幣建設全國性數據中心網絡。花旗發表研究報告指，該計劃由國家發改委主導，將主要由大型國有營運商營運，並強制要求對國內AI晶片的依賴度達到80%或以上。該行認為，這是中國數字基礎設施的巨大催化劑。

該行表示，在關鍵技術（如來自華為的AI晶片）至少80%依賴本地供應商的戰略指令下，將迅速加速國內半導體的增長。該行將聯想和中興通訊(00763)等視為本地化AI服務器生態系統的關鍵受益者。強制要求使用國內晶片將推動其供應受限的服務器業務的AI服務器需求。

溫鋼城：發CB總比配股好短期影響未必太大 回至22.3元可吸先看27.42元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，聯想股價已升了很多，之前很多時大概於9至12元之間徘徊，一經突破近期最多升至近27.5元，近日似乎正於高位橫行，橫行區間介乎22至27.5元間，暫沒特別方向。而公司發CB短期對投資者影響未必太大，當然公司未來業務表現有多好大家未知；但發CB總比配股好，起碼有幾年時間才到期，加上公司同時回購之前的CB，故市場反應算是可接受。不過，聯想現價預測市盈率16.5倍，往績市盈率20倍，以其過去估值而論確實不算便宜，而今年盈利增長其實預期沒甚麼特別，惟明年及後年開始逐步增加。

溫鋼城續指，雖然大家著力建設數據中心，聯想只做「砌機」未來是否賺很多令人懷疑，但見其現時股價強勢，仍可趁勢炒作，若回至22.3元可「試下水溫」，穩陣計若跌至21.8元裂口位要止蝕，至於上望目標可先看歷史高位27.42元，若成功突破則可「放下紙鷂」由它繼續升，而另一較重要支持位為20天線約22.7元，若已有貨可作為參考。

聯想半日跌1.45%收報24.52元，連跌兩日，累計跌幅3.69%，成交14.78億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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