  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

陸家嘴論壇 | 香港近期啟動5年期人民幣國債期貨上市，陳茂波：滬港合作邁向系統聯動

18/06/2026

　　財政司司長陳茂波昨日（17日）在上海出席2026陸家嘴論壇全體大會，就滬港金融協同發展發表致辭。他宣布，中國證監會已支持香港於近期啟動五年期人民幣國債期貨上市交易，認為這將與債券通、互換通等安排緊密配合，形成更完整的人民幣債市風險管理工具組合，有助吸引更多國際投資者參與內地國債市場。

 

陸家嘴論壇 | 香港近期啟動5年期人民幣國債期貨上市，陳茂波：滬港合作邁向系統聯動

財政司司長陳茂波出席2026陸家嘴論壇全體大會並致辭

 

　　陳茂波表示，國家「十五五」規劃首次明確提出加快建設金融強國，為滬港兩地指明共同使命。他指出，去年香港IPO集資額重登全球第一，跨境財富管理規模超過瑞士，國際金融中心排名穩居第三；上海證券交易所市值與流動性亦持續提升。目前外資持有的內地股票超過七成通過股票通配置，境外投資者持有的內地債券約三分之二經債券通進入，體現國際投資者對兩地制度安排的長期信任。

 

　　他提到，截至今年5月，上海企業在港上市達212家，總市值超4.3萬億港元，約佔香港整體市值十分之一。去年6月，特區政府與上海市政府簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，今年初香港與上海黃金交易所確立合作機制，港交所與中金所亦將於論壇期間簽署合作備忘錄，探索產品創新、市場推廣及人才交流等深度合作。

 

　　展望未來，陳茂波提出兩點建議：一是共同打通全鏈條籌融資通道，推動更多科創企業走通雙向融資路徑，並研究盤活養老基金、保險資金等長期資本，共同投小、投早、投長期、投硬科技；二是共同提升人民幣國際功能，配合上海期貨與現貨市場，推動更多以人民幣計價、交割的「中國價格」產品落地。他又提到，上周公布的《企業財資中心發展行動計劃》將進一步鞏固香港作為企業財資中心的地位，未來滬港可加快推動「產業在上海、境外財資在香港」的協同組合。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09903

天數智芯

630.000

異動股

01596

翼辰實業

0.410

異動股

01850

鴻盛昌資源

0.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09903 天數智芯
  • 630.000
  • 01596 翼辰實業
  • 0.410
  • 01850 鴻盛昌資源
  • 0.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
  • 00301 三和精化
  • 2.950
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 708.500
  • 目標︰$794.50以上
  • 02318 中國平安
  • 53.850
  • 目標︰--
  • 00991 大唐發電
  • 2.730
  • 目標︰$3.50
  • 01686 新意網集團
  • 5.210
  • 目標︰$7.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 13.510
  • 目標︰$16.20
人氣股
  • 00100 MINIMAX-W
  • 497.600
  • 00981 中芯國際
  • 76.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.240
  • 01888 建滔積層板
  • 91.850
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 29.960
  • 目標︰$32.00
  • 00728 中國電信
  • 4.560
  • 目標︰--
  • 00553 南京熊貓電子股份
  • 3.730
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/06/2026 16:12  恒指跌387點收報23924，內房內險股急挫，智譜逆市破頂

18/06/2026 16:32  《本港樓市》中原CCL按周升0.58%連升3周共1.01%，升破159點水平

18/06/2026 13:03  【外圍經濟】韓國KOSPI指數升破9000點大關，創歷史新高

18/06/2026 12:25  澳洲監管機構擬對滙豐處以3500萬澳元罰款，指其未盡責防範欺詐

18/06/2026 11:07  《駐京專電》發改委：月底前下達2000億設備更新和第三批625億消費品以舊換新資金

18/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出32.22億元，買建滔積層板沽阿里

18/06/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升舜宇目標逾兩成，瑞銀升比亞迪目標至135元

18/06/2026 16:30  《財資快訊》美電升報7.8370，一周拆息較上日微軟至2.79%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 聶振邦：恒指受電商股拖累表現，一大主要板塊仍是未來一周市場焦點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指跌387點收報23924，內房內險股急挫，智譜逆市破頂新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美聯儲偏鷹壓港股，內房股受累全線挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

港元債市刷新多項發行紀錄新文章
人氣文章

風水蔣知識

風水術數旅遊︱中國有條風水村？北京祈年殿、地壇建築術數密碼解析＋粉嶺龍躍頭老圍風水遊
人氣文章

女子愛財．唐德玲

因為要有安全感？ 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

金箔護膚是視覺噱頭還是抗老神助攻？金澤流傳百年的「黃金美肌法」！新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性，不單是生理慾望；夫妻沒有性生活，可能沒有了甚麼？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

【精神科藥物與性障礙】伴侶性慾突然變零？藥物影響床事點算？原來有Sex Friendly藥物！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
違規事件｜網紅實習女醫生擅照X光涉洩私隱，遭解僱兼被捕控不誠實電腦罪
人氣文章
愈活愈累？拆解逆齡關鍵「粒線體與端粒」，主宰健康與衰老
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 17:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 17:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/06/2026
一周部署 | 聶振邦：恒指受電商股拖累表現，一大主要板塊仍是未來一周市場焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國議息 | 溫灼培：市場提升聯儲局9月加息預期

18/06/2026 12:02

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第111日，特朗普在凡爾賽簽署停火備忘...

18/06/2026 09:17

中東戰火

一紙諒解當和議，引君入甕炒美股

17/06/2026 16:57

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區