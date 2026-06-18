美國議息 | 溫灼培：市場提升聯儲局9月加息預期

《真知灼見》於今晨（18日）美國聯儲局議息會後，如市場預期，該局宣布維持息率於3.5厘至3.75厘的範圍不變。於議息會後的聲明中，聯儲局主席沃什多次強調，該局將「明確無誤(unambiguously)」致力於把通脹壓回該局訂立的2%目標水平。很明顯，面對5月份高企4.2%的通脹率，沃什此舉是要向市場傳遞聯儲局的獨立性。

由於今次議息會正值第二季末，按例聯儲局各委員亦會對未來息率走勢作出預測，而該預測被稱為「點陣圖」，今次亦不例外。不過，於聯儲局19位決策者之中，只有18位提交了利率路徑預測，沃什本人未有提交。在這18位提交預測的決策者中，一半（9位）認為聯儲局今年需要作出加息，而在這9位認為需要加息的決策者之中，又有6位認為需要加息超過一次25個基點；反觀另外9位決策者，有8位認為今年內不需要加息，1位更認為需要減息。

市場現時估計，聯儲局在9月加息的機率高達八成。(Shutterstock)

美國2年期債息急攀升

受上述點陣圖結果影響，從利率期貨價格變化顯示，市場現時估計聯儲局9月加息機率達80%。假若9月不加，10月加息機率則為100%。在加息預期升溫帶動下，美國短年期債息上升得最快，2年期債息一度高見4.2203%，為自2025年2月21日以來的最高水平。另一方面，美股則下跌，美匯指數亦一度升穿100.50高位。

英國首相領導權爭奪升溫

最後回看英國。英國前衛生大臣施卓添(Wes Streeting)周二（16日）接受英國廣播電台(BBC)訪問時表示，他已準備好「最快在下周」發起工黨黨魁選舉，以取代施紀賢出任首相。對於施卓添的挑戰言論，現任首相施紀賢隨即作出回應，指他將應對任何領導權挑戰，並補充稱，任何此類競爭對國家而言都「不是好事」。事件相信會對未來英鎊匯價帶來壓力。今早於亞洲市場所見，英鎊報10.43港元（約1.3312美元）。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票