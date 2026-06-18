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美國議息 | 溫灼培：市場提升聯儲局9月加息預期

18/06/2026

　　《真知灼見》於今晨（18日）美國聯儲局議息會後，如市場預期，該局宣布維持息率於3.5厘至3.75厘的範圍不變。於議息會後的聲明中，聯儲局主席沃什多次強調，該局將「明確無誤(unambiguously)」致力於把通脹壓回該局訂立的2%目標水平。很明顯，面對5月份高企4.2%的通脹率，沃什此舉是要向市場傳遞聯儲局的獨立性。

 

　　由於今次議息會正值第二季末，按例聯儲局各委員亦會對未來息率走勢作出預測，而該預測被稱為「點陣圖」，今次亦不例外。不過，於聯儲局19位決策者之中，只有18位提交了利率路徑預測，沃什本人未有提交。在這18位提交預測的決策者中，一半（9位）認為聯儲局今年需要作出加息，而在這9位認為需要加息的決策者之中，又有6位認為需要加息超過一次25個基點；反觀另外9位決策者，有8位認為今年內不需要加息，1位更認為需要減息。

 

美國議息 | 溫灼培：市場提升聯儲局9月加息預期

市場現時估計，聯儲局在9月加息的機率高達八成。(Shutterstock)

 

美國2年期債息急攀升

 

　　受上述點陣圖結果影響，從利率期貨價格變化顯示，市場現時估計聯儲局9月加息機率達80%。假若9月不加，10月加息機率則為100%。在加息預期升溫帶動下，美國短年期債息上升得最快，2年期債息一度高見4.2203%，為自2025年2月21日以來的最高水平。另一方面，美股則下跌，美匯指數亦一度升穿100.50高位。

 

英國首相領導權爭奪升溫

 

　　最後回看英國。英國前衛生大臣施卓添(Wes Streeting)周二（16日）接受英國廣播電台(BBC)訪問時表示，他已準備好「最快在下周」發起工黨黨魁選舉，以取代施紀賢出任首相。對於施卓添的挑戰言論，現任首相施紀賢隨即作出回應，指他將應對任何領導權挑戰，並補充稱，任何此類競爭對國家而言都「不是好事」。事件相信會對未來英鎊匯價帶來壓力。今早於亞洲市場所見，英鎊報10.43港元（約1.3312美元）。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

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