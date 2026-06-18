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午市前瞻 | 港股弱勢受內地政策影響，美聯儲偏鷹本地地產股走軟

18/06/2026

　　美國聯儲局一如預期宣布維持利率不變，惟刪除暗示減息的措詞。最新利率點陣圖顯示，今年底利率中位數為3.8厘，高過3月預測的3.4厘，18名官員中有9人認為年內應加息，但沃什避談利率預測。亞太主要股市大致靠穩，日韓台齊升1%，惟港股最弱勢。恒指半日報23900，跌412點或1.7%，主板成交近1645億元。恒生中國企業指數報7982，跌161點或2%。恒生科技指數報4605，跌63點或1.4%。

 

午市前瞻 | 港股弱勢受內地政策影響，美聯儲偏鷹本地地產股走軟

 

聶振邦：電商權重股拖累恒指走軟

 

　　恒指本周一（15日）高開並一度重上25000點後，當天收市升幅縮小，顯示升市動力漸弱。隨後數天走勢一直向下，今日（18日）最低更跌穿二萬四支持位，低見23823點。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，外圍美股走勢偏軟，直接影響了港股市場的投資氣氛。至於市場關心的加息預期，從最新點陣圖可見，美聯儲局在7月大機會維持利率不變，可能加息的時間點應在9月後。

 

　　聶振邦指，電商權重股與本地地產股受政策及消息夾擊，亦是推低大市的主因。日前內地市監局約談多間電商企業，無可避免地對恒指主要權重成分股的估值造成壓力。聶振邦認為，倘若後續阿里巴巴(09988)未能提供相關憑證以證明其宣傳內容屬實，相信其估值會持續受壓。而騰訊(00700)弱勢相信與內地禁止境外機構違法招攬境內投資者及開戶有關。

 

　　聶振邦表示，恒指短期內要回升至二萬四關口並非難事，但關鍵著眼點落在重上後「是否能成功守穩」。倘若恒指能企穩二萬四，上望阻力位約在24800點左右；反之，若恒指持續受壓向下，下一個支持位則退守至23500點附近。

 

年低加息預期升溫，地產股恐持續下跌

 

　　美聯儲局議息後，市場預料年底有機會加息一次，這對本地地產及房託股無疑帶來衝擊。聶振邦指出，地產股近期走勢轉弱，其中一個主要原因在於差估署早前公布的樓價數據已連升多月，市場憂慮樓市高位回調，繼而削弱本地地產股的上升動能。此外，隨著內地對跨境證券等監管力度加強，投資氣氛轉差，亦間接令一向是內地投資者心頭好的地產股受拖累。

 

　　在個股方面，長實(01113)股價已回落至44元水平，逼近今年3月時約43元的低位。聶振邦警告，若長實進一步跌穿43元，技術上將失去橫行區的支撐，屆時下調幅度恐會顯著擴大，投資者應密切留意38元水平能否發揮支持作用。

 

　　至於屬於房託股的領展(00823)，短期實際業務受年低加息預期的直接影響相對有限，但市場焦點在於美聯儲是否步入長期加息周期，這將對領展的長遠融資成本及租務造成實質打擊。受早前業績遜預期及缺乏利好消息影響，領展股價自5月中旬以來持續偏軟，目前應首要注視35元的防守位，若失守不排除有機會進一步下試30元關口。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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