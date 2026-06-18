3分鐘熱炒股點評 | 智譜連升六日直逼頂部，臨門一腳還有多少水位？
18/06/2026
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/yLX6SV4RYbA
【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 17:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2026 16:40
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