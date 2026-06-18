中建材附屬業務涉PCB材料獲熱炒，專家提醒熱潮或近水尾高追有風險

中國建材(03323)是眾所周知內地最大的水泥廠之一，但鮮有人知的是，集團早已布局新材料平台。根據A股上市資料，集團旗下持有股權的多家企業不乏高科技新材料，生產與AI服務器PCB（印刷電路板）相關的核心材料如電子布、玻璃纖維等更是近期搶手熱賣的產品。

（Shutterstock圖片）

根據資料，中國建材持有中國巨石(滬:600176)約29%股權，約值640億人民幣（約相當於685億港元）最大的玻璃纖維生產商，也是電子布的核心供應商。現時市值約2185億人民幣，受消息炒作，中國巨石昨日（17日）股價漲停，報54.6元人民幣，創歷史新高。

中國建材亦控股中材科技(深:002080)，其主營風電葉片和鋰電池隔膜，總市值約1382億人民幣，中國建材持股60.2%，相當於831億元人民幣（約890億港元）。此外，中國建材還持有中復神鷹(滬:688295)約32.8%，約值157億人民幣（約168億港元），中復神鷹是內地碳纖維龍頭，市值約479億人民幣。

（Shutterstock圖片）

中建材旗下持有的上述三家企業合共已超過1743億港元。與現時中國建材的市值存在極大差距，是否意味著集團的潛在價值仍有待發掘？中建材股價此前曾連升四日，昨天（17日）逆市飆升25%，今天盤中曾急吐12.4%，低見5.79元，惟低位曾彈7%至6.19元。

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，中建材旗下雖然持有新材料相關股份，惟集團核心業務始終是水泥及建材相關材料。水泥行業現時仍然面對產能過剩、內房不振、以及基建投入放緩而導致水泥價格受壓的問題。儘管集團過去幾年積極去槓桿、降低財務成本，使集團負債水平有所改善，但集團在盈利表現仍不及同行如海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)。

（Shutterstock圖片）

日前內地五部門聯合印發通知，針對鋼鐵、水泥等9個產業進行節能降碳改造攻堅，加速產業出清，配合「反內捲」協同。麥嘉嘉表示，由於內地樓市復甦未明確，日期公布的70城樓價按月跌幅擴大，而5月固定資產投資按年大跌4.1%，未來水泥業務仍困難重重。儘管中建材水泥業務或已過了最差階段，惟短時間內要扭虧轉盈仍然不容易。

麥嘉嘉指，雖然中建材旗下持有的新材料相關股份市值不菲，主要是PCB價格近期持續上升，相關股價亦水漲船高。但難以將其持有股值直接代入中建材估值，只能說具有蘊含股值。對於中建材股價走勢，麥嘉嘉認為，儘管投資者對該股逐步加入新材料概念，但對股價炒作空間有保留，認為2月高位約7元有初步阻力。由於新材料概念已經炒作多時，相關股份累積一定升幅，擔心投資者鎖定利潤，或轉移炒作新目標，到時股價難免受壓回調。因此，高追中建材仍有一定風險。

撰文：經濟通市場組記者佘詩偉

【你點睇？】美伊料簽諒解備忘錄，你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行？ ► 立即投票