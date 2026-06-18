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金管局建議加銀行牌照費23%至75萬，料不會影響香港金融競爭力

18/06/2026

　　政府昨日（17日）向立法會作出提交決議案的預告，以調整《銀行業條例》下各項與銀行牌照、設立分行及本地代表辦事處，以及核准貨幣經紀註冊相關的費用，是繼2024年後，金管局再建議調整有關費用。其中，金額最大的銀行牌照費，建議由現時的61萬元提高至75萬元，加幅23%。

 

金管局建議加銀行牌照費23%至75萬，料不會影響香港金融競爭力

（資料圖片）

 

銀行牌照費用建議調升23%至75萬元

 

　　設立銀行的本地分行的費用、維持經營銀行的本地分行的年費，均建議由現時2.9萬元，提升至3.6萬元，加幅24%。設立銀行的海外分行的費用、維持經營銀行的海外分行的年費，均建議由現時5.8萬元，提升至6萬元，加幅3%。

　　截至2025年底，香港共有176間認可機構（包括149間持牌銀行、16間有限制牌照銀行及11間接受存款公司）、27間本地代表辦事處及42個核准貨幣經紀。認可機構合共設有1238間分行或代表辦事處。

 

牌照費用佔營運開支小，料無礙香港金融競爭力

 

　　政府指，金管局最近檢討《條例》附表2訂明的費用，並建議上調有關費用。政府發言人表示，在提出建議時，金管局已考慮相關因素，包括總體物價通脹、其他地區的相應收費水平、金融機構營運成本等，並已評估及考慮對香港作為國際金融中心的競爭力的影響。

 

　　發言人稱，由於牌照費總額佔認可機構和核准貨幣經紀的總營運開支很小部分，預計對受影響的金融機構影響輕微，亦不會影響香港的金融競爭力。視乎立法程序，政府將於7月8日在立法會動議有關決議案。

 

撰文：經濟通採訪組

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