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異動股 | 智譜漲22%破頂，GLM 5.2模型上線反應佳惟富瑞指其估值過高

18/06/2026

　　智譜(02513)近日升勢凌厲，今日延續前5日升幅，現價大升21.9%，報2024元，破2000元大關，股價曾一度觸及歷史最高位2038元，以現價計，該股6日累計升幅達93.1%。該股成交約446萬股，涉資83.73億元。

 

異動股 | 智譜漲22%破頂，GLM 5.2模型上線反應佳惟富瑞指其估值過高

（Shutterstock圖片）

 

　　富瑞發報告指智譜，智譜旗下GLM 5.2模型在Artificial Analysis模型智能指數中排名全球第三，為中國模型首次打入前三位，在編程及智能體能力上分別排名全球第四及第二。

 

　　雖然美國現時限制外國用戶使用Anthropic Fable 5，但富瑞認為該限制難以持續；加上除Anthropic Fable 5外，市面上仍有多種開源模型可選，禁令難以為智譜帶來實際收入增長。另外，智譜目前仍面臨高端算力短缺的困境，估計該模型領導地位難以維持。

 

　　不過，富瑞提醒，智譜目前面臨估值顯著過高的隱憂。若按智譜官方指引--2026年底年化經常性收入(ARR)達10億美元計算，其P/ARR高達94倍，遠超Anthropic的約18倍。

 

撰文：經濟通市場組

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