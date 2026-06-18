恒指跌387點收報23924，內房內險股急挫，智譜逆市破頂

美聯儲一如預期宣布維持利率不變，惟刪除暗示減息的措詞。最新利率點陣圖顯示，18名官員中有9人認為年內應加息，隔夜美股三大指數齊跌，亞太股市個別發展，日韓台股維持強勢，惟港股表現最差，盤中曾大跌逾500點，見逾11個月低。恒指全日收報23924，跌387點或1.6%，主板成交逾3587億元。恒生中國企業指數收報7976，跌167點或2.1%。恒生科技指數收報4604，跌64點或1.4%。

北水全日淨流出68億，由於明天是端午節公假，港股休市，恒指本周四天累跌793點，為三個月來最大按周跌幅。

美聯儲雖維持利率不變，惟刪除暗示減息措詞，最新利率點陣圖顯示，今年底利率中位數為3.8厘，高過3月預測的3.4厘。內房股急挫，中海外(00688)跌9%，報13.56元；潤地(01109)跌7.3%，報32.08元；龍湖(00960)跌6.8%，報7.02元；包辦藍籌跌幅前三位。非藍籌融創中國(01918)跌7.7%，報0.72元；萬科企業(02202)跌4.7%，報2.42元。

本地地產股同跌，新地(00016)跌1.7%，報112.7元；恒地(00012)跌2%，報25.84元；長實(01113)跌1.9%，報44.66元；新世界(00017)跌3.3%，報7.04元。

滙控(00005)盤中創新高，收市仍逆市升0.7%，報149元；渣打(02888)升0.2%，報211元；友邦(01299)則跌1.8%，報73.7元。

內險及內銀全線跌，國壽(02628)跌6.6%，報28.02元；中國平安(02318)跌4%，報53.85元；中國太平(00966)跌8.3%，報19.49元；太保(02601)跌6.7%，報28.54元；新華保險(01336)跌4.4%，報49.8元。

內銀受壓，建行(00939)跌1%，報8.62元；工行(01398)跌2.7%，報6.85元；農行(01288)跌2.7%，報5.67元；中行(03988)跌0.9%，報5.27元；招行(03968)跌2.6%，報47.16元；交行(03328)跌2%，報7.28元；郵儲行(01658)跌1.8%，報4.95元。

隔夜費城半導體指數逆市升1.38%，晶片股逆市造好；華虹(01347)升5.6%，報168.1元；天數智芯(09903)升21.2%，報630元；兆易創新(03986)升11.4%，報939元；壁仞科技(06082)升9%，報61.45元；瀾起科技(06809)升6.1%，報446.4元。





智譜(02513)旗下GLM 5.2模型上線反應佳，富瑞指其在Artificial Analysis模型智能指數中排名全球第三，為中國模型首次打入前三位。不過富瑞提醒，智譜目前面臨估值顯著過高的隱憂。該股今天逆市創新高，收升26.1%，報2094元；MiniMax(00100)亦升12.3%，報497.6元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里(09988)、中芯(00981)及騰訊(00700)；阿里收報104.9元，跌2元或1.9%，成交166.45億元；中芯收報76.5元，升0.75元或1%，成交155.59億元；騰訊收報440.2元，跌5.2元或1.2%，成交132.16億元。

恒指兩大升幅股份依次為藥明康德(02359)及百濟神州(06160)；藥明康德收報128.7元，升6.2元或5.1%，成交5.8億元；百濟神州收報163.7元，升6.3元或4%，成交9.97億元。

撰文：經濟通市場組

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