異動精選 | 美聯儲偏鷹壓港股，內房股受累全線挫
18/06/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
18/06/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-06-18
2026-06-18
2026-06-18
2026-06-18
2026-06-18
2026-06-18
2026-06-18
延伸閱讀
18/06/2026 17:07 《盤後部署》港股墊底亞股惟成交急增望有反彈，鴻騰正築雙底望借蘋概炒起
18/06/2026 17:30 【中東戰火】伊朗外交部：不出席原定周五在瑞士舉行的簽字儀式
18/06/2026 18:55 中華煤氣(00003)：8月1日起加價4.4%，定額保養月費加至11元，承諾兩年內凍結收費
18/06/2026 16:34 【國債期貨】證監會：香港計劃於今年8月3日推出五年期國債期貨
18/06/2026 16:52 港交所(00388)與金管局推出試點項目，為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案
18/06/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出67.92億元，買中芯沽阿里
18/06/2026 08:51 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升舜宇目標逾兩成，瑞銀升比亞迪目標至135元
18/06/2026 16:30 《財資快訊》美電升報7.8370，一周拆息較上日微軟至2.79%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2026 01:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N