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一周部署 | 港股再迎IPO高峰，美國公布關鍵通脹數據

21/06/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

伊朗在推翻談判桌，證美方未動搖其執政基礎

 

　　伊朗聲稱因以色列持續襲擊黎巴嫩南部造成多人死亡，已推遲赴瑞士的談判行程。這正如筆者所料，對伊朗而言，臨時掀翻談判桌不過是家常便飯，畢竟當前的制裁與襲擊並未動搖其執政基礎。美國副總統萬斯將此歸咎於以色列，這顯然站不住腳。因為總統特朗普曾誇下海口，斷言以色列襲擊黎巴嫩絕不影響實體備忘錄的簽署，而殘酷現實無疑狠狠打了華府的臉。與信用紀錄惡劣且手段危險的政權打交道，永遠要在行動上時刻做好最壞的打算。

 

沃什新人事新作風，暗示鮑威爾處理通脹不當

 

　　在美國公布CPI通脹率破4%後，聯儲局將迎來更關鍵的PCE物價指數，預計同比增幅同樣破4%。新任美聯儲主席沃什在首場議息記者會上十多次提及「物價穩定」，並批評鮑威爾的路線錯誤，究竟他會支持加息還是縮表，以後見分曉。

 

　　此外，本次FOMC聲明字數由過往的300多字大減至僅130字，沃什表示將廢棄指引，不提前透露官員取態。這種「說了等於沒說」的極致黑箱，讓聯儲局不再被指引綁手綁腳。美聯儲或許也領略到了保留底牌的奧妙，只可惜市場和公眾可就不一定接受了。

 

本周11隻新股上場，惟當心下月解禁潮

 

　　港股2026年上半年臨近尾聲，新股IPO市場再度迎來巔峰時刻。香港市場募資額表現強勁，有望穩居全球前三甲。隨著6月底財務披露期限將至，眾多發行人紛紛啟動上市衝刺。本周包含領益智造(01688)等11家企業相繼公開招股，顯著提振了港交所(00388)的整體氣勢。在科技股陣營中，先前成功登陸的MiniMax(00100)與壁仞科技(06082)等新經濟巨頭，上市後皆受到投資者熱烈追捧，賺錢效應更吸引了社交巨頭小紅書計劃於月底前秘密遞交上市申請，市場普遍看好其高達數百億美元的潛在估值。新股波幅大自然好玩，但是7月一眾年初上市半新股將迎來解禁潮的考驗，當心風高路滑。

 

一周部署 | 港股再迎IPO高峰，美國公布關鍵通脹數據

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 港股再迎IPO高峰，美國公布關鍵通脹數據

 

聶振邦：恒指受電商股拖累表現，一大主要板塊仍是未來一周市場焦點

 

 

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