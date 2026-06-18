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曹操出行與八達通簽訂戰略合作協議，探索其robotaxi在港落地

18/06/2026

　　「2026香港國際汽車及供應鏈博覽會」今日（18日）開幕，曹操出行(02643)與八達通簽訂戰略合作協議。曹操出行CEO龔昕指出，香港為公司連接全球重要起點，公司已在香港啟動robotaxi及網約車業務，並期望結合八達通本地能力，探索香港robotaxi落地實踐。

 

曹操出行與八達通簽訂戰略合作協議，探索其robotaxi在港落地

左起：曹操出行CEO龔昕、八達通CEO應天麒（許英略攝）

 

　　八達通CEO應天麒則指出，期望在合法合規情況下，引入更智能叫車及調度服務，提升出行效率，並支持本地業界升級轉型及數字化發展，構建透明安全結算體系。他亦希望，在合規情況下，讓香港接近內地智慧公共交通，如robotaxi新出行模式體驗，助力香港智慧城市發展。

 

以香港為RoboX戰略標桿城市，5年後全球部署10萬輛Robotaxi

 

　　龔昕表示，公司計劃將香港打造為RoboX戰略的全球首個標桿城市，探索面向國際化城市的智能運力體系營運模式，同時發布「雙十萬計劃」，即到2030年，全球累計部署10萬輛Robotaxi與10萬輛Robovan。

 

　
　　至於香港標桿城市的建設，他稱，將重點探索Robotaxi在真實城市交通環境中的持續營運能力，並積累跨區域、不同交通制度及右舵駕駛環境下的營運經驗，未來，曹操出行將持續推進RoboX戰略在更多城市的落地與複製，以香港為起點，逐步構建覆蓋全球主要城市的智能運力網絡體系。

 

廣汽目標衝擊全年30萬輛海外銷售目標

 

曹操出行與八達通簽訂戰略合作協議，探索其robotaxi在港落地

廣汽國際總經理衛海崗（許英略攝）

 

　　廣汽(02238)(滬:601238)國際總經理衛海崗接受傳謀訪問時表示，於今年1至5月汽車「出海」數量逾8萬輛，現時目標為衝擊全年30萬輛海外汽車銷售目標，亦相信市佔率繼續會向好。

 

　　他亦透露，香港銷售在取消「一換一」政策後後仍保持強勁，現時市佔率逾11%。

 

　　廣汽今在港發布推出E9 Premium車型，以及發布香港ACTION 2.0戰略升級，包括加密服務中心網絡布局；升級本地化專業團隊，設置7/24小時救援服務；今年將在港合作建成22個充電站及88枝快速充電樁。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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