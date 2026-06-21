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港股 | 蕭猷華：恒指尋底未絕望，中東停火油價降

21/06/2026

　　《套期保值》上周，港股維持炒股不炒市格局，恒指錄四連陰，全周累計下挫794點。外圍升，港股不跟；外圍跌，香港跌凸，市況確實令人氣餒。然而，陰極陽生，反彈往往在絕望中萌芽；烏雲密布之際，天地或閃出銀光。投資者千萬不要灰心，捱過這段烏氣，曙光總會先照亮最有耐性的人。

 

　　美國與伊朗終於簽署諒解備忘錄，打了三個多月的美以伊戰爭，總算暫時停火。未來60日內，雙方會再商討最終協議，不過到時會否走數，實在沒有人說得準。這份備忘錄共有14點，最關鍵的是，美國全面撤銷對伊朗的單邊制裁，容許伊朗恢復石油出口，還會聯同區域夥伴夾手夾腳籌組最少3000億美元，用於支援伊朗重建及經濟發展；至於伊朗，就承諾不再發展或擁有核武。

 

港股 | 蕭猷華：恒指尋底未絕望，中東停火油價降

恒指連跌四周，上周累插794點。(Shutterstock)

 

　　說真的，從條款來看，美方讓步幅度頗大，特朗普明顯急於成交。他並非突然化身和平使者，而是被國內通脹及油價逼到牆角，憂慮經濟衰退、選票流失，才被迫速戰速決，姑且先拆掉中東這個炸彈。看特朗普讓步到這個地步，簡直是向伊朗說「你肯收手，我甚麼都給你」。

 

　　不過話分兩頭，這份備忘錄只是權宜之計。一方面，以色列與黎巴嫩的衝突使和談增添變數；此外，伊朗收了錢會否真的乖乖聽話？特朗普簽完最終協議又會否反口？未來兩個月，仍有很多變數。

 

　　然而，中東這個計時炸彈暫時卸下，油價應聲回落，較高位115美元，大幅回落了35%。此前，一半美國聯儲局委員投票支持加息，理據是基於霍爾木茲海峽封鎖導致油價上升。如今美伊簽了協議，海峽解封，油價已大幅回落，這班聯儲局委員此前的加息取態，豈不是要隨之改變？

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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