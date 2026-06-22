開市Go | 美伊談判再起波瀾，9月加息押注升至九成，盛松成看漲人民幣

要聞盤點

1、美股周四（18日）三大指數迎來顯著反彈，其中以科技股為主的納指表現最為凌厲，全日抽升1.91%或496.28點，收報26517.93點。道指開市一度彈逾400點，惟收市微升72.15點，或0.14%，報51564.7點；標指則升80.48點，或1.08%，報7500.58點。

2、德黑蘭周六指責以色列違反停火協議，並表示再次關閉霍爾木茲海峽。特朗普周日接受福克斯新聞採訪時表示，他警告伊朗領導人，如果膽敢關閉霍爾木茲海峽，「你們甚至都回不到伊朗」。美國國務院聲明稱，以色列與黎巴嫩的下一輪談判將於6月23-25日在華盛頓舉行。

3、布倫特原油期貨亞洲盤初一度上漲2.2%，延續上周五漲勢，重新引發通脹擔憂；交易員已加大對聯儲會加息的押注，互換市場定價顯示美聯儲9月份加息的概率升至約90%。

4、知情人士透露，在完成創紀錄規模的IPO後，SpaceX的承銷行準備最快本周與投資者舉行電話會議，討論規模至少200億美元的債券發行計劃。

5、美國就「創新藥品支付持續偏低」對德國發起301條款調查，此舉將為對德國商品加徵報復性關稅鋪平道路。

6、歐洲央行管委會成員Jose Luis Escriva警告稱，能源價格的大幅上漲正蔓延至歐元區經濟的其他領域。

7. 日本5月份核心通脹持穩，得益於政府補貼壓低了能源成本。日本央行副行長冰見野良三警告稱核心通脹率仍存在升破央行2%目標的風險。

8. 英國大曼徹斯特市長伯納姆贏得議會空缺席位。知情人士透露，內閣中明顯多數成員認為，伯納姆接替斯塔默出任首相如今已不可避免。據悉斯塔默最早周一宣布下台。

9. 德國總理默茨尋求就人民幣低估問題展開國際對話，他表示歐盟正與一些貨幣被低估多達30%的國家競爭，並提到1985年《廣場協議》作為協調政策的參照。

10. 中國5月份對日本關鍵礦產出口仍維持在低位。根據中國海關數據，部分主要品類的鎢以及稀土鏑和鋱5月份出口均為零，其他一些稀土類別的出口也處於異常低位。

11. 香港證監會稱，香港將於8月3日推出5年期中國國債期貨。港交所正就產品推出進行必要準備，該產品仍需獲得香港證監會批准，具體合約細則將另行公布。

12、四股份同日招股，魚子醬企業鱘龍科技(06715)招股入場費7627元，貝萊德基金等8基投認購；手術機器人公司真健康醫療(02697)招股入場費2736元，去年虧損收窄至9011萬人幣；江西生物(06951)招股入場費6596元，海康威視的第二大股東龔虹嘉基石入股；機器人精密傳動核心部件提供商來福諧波(03952)招股入場費8637元，易方達基金等十基投入股。

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