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美股 | 伊朗再次封鎖海峽，加息預期上升，美股期指下跌

22/06/2026

　　美伊瑞士談判在因黎巴嫩戰事延期後，於周日（21日）正式啟動。但會談伊始又起波瀾，美國總統特朗普發帖稱，若德黑蘭不立即阻止黎巴嫩真主黨「製造麻煩」，美軍將再次猛烈打擊伊朗。

 

　　消息傳出，美國各大股指期貨走低。標普500股指期貨下跌0.3%，納斯達克100股指期貨跌0.4%。

 

　　伊媒稱，伊方代表因特朗普的最新威脅而離開會場。較早前，伊朗稱其已關閉霍爾木茲海峽航運通道，原因是以色列違反停火協議，繼續對黎巴嫩發動進攻。

 

油價重回升勢推高加息預期

 

　　布蘭特期油亞洲盤初一度上漲2.2%，延續上周漲勢，重新引發通脹擔憂；交易員已加大對聯儲局加息的押注，互換市場定價顯示聯儲會9月份加息的概率升至約90%。

 

　　美匯指數約維持在100.8835。歐元兌美元上漲0.11%，報1.1471美元。美元兌日圓處於161.3日圓高位。

 

　　黃金現貨下跌1.29%，報每盎司4155.71美元。上周五是美國公眾假期六月節，美股休市一天。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】美伊料簽諒解備忘錄，你認為霍爾木茲海峽重開後，國際油價會否明顯回落？你是否相信備忘錄會順利簽署並有效執行？ ► 立即投票

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