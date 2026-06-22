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盤前攻略｜據報伊方談判中途離場美指期貨受壓，日韓股報升港股望整固成功

22/06/2026

　　上周五（19日）美國六月節假期休市，過去周末一輪擾攘後最終美國及伊朗雙方代表團在瑞士展開簽署備忘錄後首輪談判，巴基斯坦及卡塔爾參與談判以作調解。但在兩國舉行談判期間，美國總統特朗普在社交平台發文指伊朗必須立即停止其在黎巴嫩的代理人行動，否則美國將對伊朗發動打擊，據報伊朗代表團認為特朗普要脅言論不妥，當場離開談判。伊媒報道指伊方已向美方提出抗議，美方暫未回應。

 

盤前攻略｜據報伊方談判中途離場美指期貨受壓，日韓股報升港股望整固成功

（Shutterstock圖片）

 

　　隔晚（21日）以軍強調在黎巴嫩的軍事行動繼續，市場對中東局勢仍有憂慮，今早起環球金融胃納收窄，紐約期油重返77美元上方，紐約期金跌至4200美元之下。三大美指期貨略為受壓；道指期貨跌248點或0.48％報51760，納指期貨跌366點或1.19％報30353，標普期貨跌54點或0.72％報7516。

 

*港股利好利淡抵銷料23700先整固，支持位外移至23200*

 

　　今早日韓股市低開，但開市不久隨即翻盤倒升，兩地股市現升不足1％。港股方面，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23772，跌38點，較恒指上周四現貨價低水74點，恒指開市料輕微低開約百點。

 

　　過去周末美伊消息變化不斷，先有傳伊朗決定不出席瑞士會談，隨後更獲瑞士外交部確認會談取消，但在特朗普公布已要求以色列對黎巴嫩停火後，兩國又恢復原定在瑞士會談，最終兩國代表團亦成功見面，但至今又被特朗普自潑冷水。在上周四美股報升後，剛好周五港股、A股及美股同樣休市，避過一輪潛在短線波動上落，利好利淡相互抵銷後預計港股今早開市平穩。

 

　　儘管伊方被指當場離開談判現場，但至今並未表態拒絕談判，以今早市場反應而言似對後續談判繼續仍有較大信心。參考恒指牛熊證街貨分布，上周四（18日）恒指急跌穿24000後牛友急速轉移至更下方部署，其中較貼價23600至23699急劇淨增1075張對應期指張數街貨至1890張，而23700為去年第二季至第三季的阻力轉支持水平，觀望今日否在23700附近整固成功，如失守23700，支持位要進一步下移至23200及23000大關。

 

撰文：經濟通市場組

 

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