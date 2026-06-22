車股 | 傳歐盟擬對中國混能車徵反補貼稅，多隻車股股價破底未宜沾手？

據報歐盟對中國汽車的貿易防線再升級，準備對中國製混合動力車(PHEV)徵收反補貼稅，主要針對比亞迪(01211)、奇瑞汽車(09973)等汽車出口。本已弱勢的汽車股今日（22日）跌勢持續，其中比亞迪最多再插半成低見76.7元，理想汽車(02015)及零跑(09863)亦跌約3%，連同曾插逾4%的小鵬(09868)，與比亞迪齊創52周新低，另吉利汽車(00175)急挫6%，看來車股仍未到吸納時候。

（比亞迪汽車官網截圖）

據報歐盟擬對中國製混合動力車徵反補貼稅 直接衝擊比亞迪奇瑞等

德國《商報》(Handelsblatt)引述歐盟高級官員及消息人士報道，歐盟執委會已準備對中國製插電式混合動力車徵收反補貼稅，一旦獲得多數歐盟成員國支持，即可啟動關稅措施。歐盟執委會對相關報道拒絕置評。報道指，歐盟執委會目標是對比亞迪、奇瑞汽車、上汽等中國汽車製造商出口歐洲的混合動力車加徵額外反補貼稅。這意味歐盟針對中國汽車的貿易調查與關稅措施，將從2024年以來已涵蓋的中國製純電動車，進一步延伸至近年快速滲透歐洲市場的PHEV車型，堵住中國車企透過混合動力車避開純電車關稅的缺口。

歐盟領導人上周四（18日）討論對中國採取更強硬貿易措施，以因應對華貿易逆差擴大，以及歐洲在稀土與其他關鍵物資方面對中國依賴過高的問題。近年中國車企在歐洲市場加速擴張，除純電車外，也大量推出價格具競爭力的PHEV車款；在歐盟純電車反補貼稅落地後，混合動力車成為中國品牌維持歐洲成長的重要出口管道。

市場人士指，若歐盟正式對中國製PHEV課徵反補貼稅，將直接衝擊比亞迪、奇瑞、上汽等車企在歐洲的定價與市佔擴張策略，也可能迫使中國車企加快歐洲本地設廠或透過最低進口價格、配額安排與歐盟談判。這項措施同時可能引發北京反制，令歐中貿易摩擦從純電車、稀土與關鍵供應鏈，進一步擴大至整個新能源車產業鏈。

比亞迪擬最快年底將熱銷SUV推向歐洲 否認建廠期間違反匈牙利環境法規

值得一提，比亞迪執行副總裁李柯近日表示，最快在今年年底在歐洲銷售其熱銷SUV車型「大唐」，並稱該款車型將成為比亞迪在歐洲的一大熱門產品，有望進一步加大對其他車企的競爭壓力。據介紹，該款車型自4月在北京車展亮相後，已獲得逾15萬輛的訂單。

此外，比亞迪否認公司在歐盟建設首家工廠期間違反環境法規的指控。李柯表示「這是不實指控，我們已委托律師回應，我們沒有做錯任何事。」比亞迪被指控將其位於南部城市塞格德的建築工地的有毒土壤轉移到外面，匈牙利警方正在對此調查。另李柯表示，比亞迪在著重推進匈牙利工廠建設的同時，也在歐洲物色新的生產地點。她早前表示，比亞迪已就在歐洲建設第二家工廠篩選出了一份候選名單，但最終決定還沒做出，「我們對收購現有工廠、尋求合作夥伴以及自建工廠持開放態度。」

乘聯會崔東樹：內地5月燃油車銷量大幅萎縮 入門級新能源車型表現低迷

另外，全國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹發文稱，5月乘用車市總量承壓、結構性大分化。受高油價拖累，5月份燃油車銷量大幅萎縮，佔整體銷售份額跌至37%，其年減量佔了乘用車總減量的82%，嚴重拖累車市表現。

崔東樹提到目前車市呈結構性分化，出現「燃油冷、新能源熱」的情況。高油價，消費轉型加速了「油電替代」的過程，新能源汽車的國內零售滲透率逆勢衝上62.9%的歷史新高，電動化替代速度遠超預期。不過，雖然新能源汽車的自主品牌在高端市場取得突破，但低端市場受到補貼政策調整等因素影響，入門級經濟型車型表現低迷。

招商證券國際：中國汽車內需復甦仍弱 惟出口表現強勁首選吉利

招商證券國際近日發表研究報告指，今年首5個月中國汽車市場內需復甦步伐仍然較弱，但出口表現維持強勁，並持續創新高，高端車型市佔率提升，建議投資者關注出海增長及高端化車企，重點推薦出海第一梯隊的吉利汽車及比亞迪，當中列吉利汽車為首選，吉利旗下極氪高端品牌需求強勁，維持「增持」評級及目標價36元。

（吉利汽車官網截圖）

另招證國際維持比亞迪「增持」評級及目標價130元，並看好小鵬Robotaxi及機械人驅動AI估值韌性，但考慮到中低端車佔比較大及研發投入增加，下調其2026至2028年收入預測及盈利預測，目標價由115元下調至103元，維持「增持」評級。該行又將理想汽車2026至2028年收入預測下調12%、9%及5%，以反映增程汽車產品競爭加劇的影響，目標價由74元下調至61元，評級維持「中性」。

麥嘉嘉：受制外圍政策風險比亞迪反彈空間有限 吉利或下試16元

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，對汽車股看法仍較謹慎，加上周末有傳歐盟計劃對中國生產的混合動力車徵收反補貼稅，主要針對比亞迪、奇瑞等整個中國汽車出口板塊，明顯打擊該板塊情緒。以比亞迪為例，其實國內內捲情況對其盈利影響沒有很大改善，大家覺得它要靠出海方面支撐，但外面的反補貼政策有機會為其海外銷售帶來不穩定，雖然等政策落實或歐盟國家通過需要時間，但對於行業也屬於一個政策風險。因此，整體車股氣氛相信仍會偏淡，限制短期股價表現。而燃油車銷售崩塌不屬於周期現象，始終屬需求端永久遷移到電動車的趨勢，故對汽車股看法暫時中性偏謹慎。其中比亞迪技術上沒見多少底位支持，首先內地價格競爭仍大，雖然比亞迪5月銷量轉正，海外銷量增加80%，但上述所傳的歐盟政策可能窒礙其股價表現，縱使有些技術反彈，值博空間不算大，始終近期港股市況較差。

至於吉利，麥嘉嘉指其5月新能源車(NEV)滲透率達到55%，銷量卻仍持平，市場較擔心其燃油轉型新增量不足以彌補舊有車型銷量減少，故其股價可能還有一波跌勢，有機會反覆下試3月橫行區大概16元邊。而其他新勢力車企也不建議買入，始終大市氣氛麻麻，資金量不算充足，難以流入汽車板塊，尤其再傳出歐美將針對中國出口車推出政策，也會制約整個板塊，縱有技術反彈，相信反彈力度未必太大。

汽車股今日普遍下挫，比亞迪跌3.09%收報78.35元，理想跌2.89%報50.5元，蔚來(09866)跌3.92%報39.22元，零跑跌3.13%報34.7元，吉利跌6.13%報17.45元，長汽(02333)跌3.37%報9.76元，廣汽(02238)跌0.44%報2.24元，小米(01810)亦跌3.5%報23.72元，惟小鵬倒升0.1%報51.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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