午市前瞻 | 三大利淡夾擊恒指再創今年低，智譜逆市破頂高追風險大

據報美伊談判期間，美國總統特朗普在社交平台發文指伊朗必須立即停止其在黎巴嫩的代理人行動，否則美國將對伊朗發動打擊，據報伊朗代表團認為特朗普要脅言論不妥，當場離開談判。伊媒報道指伊方已向美方提出抗議，美方暫未回應。恒生指數半日報23690，跌233點或1%，主板成交逾2003億元。恒生中國企業指數報7893，跌82點或1%。恒生科技指數報4542，跌62點或1.4%。

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張智威：不排除恒指最差情況跌至去年低位22700點

長周末過後，港股今早復市表現疲弱。恒指低開113點後跌幅進一步擴大，盤中低位曾見23444點，再創今年內新低。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指今日表現失意，主要受三大不利因素夾擊。首先在外圍與地緣政治方面，美伊談判進程未如理想，伊朗再次宣布關閉霍爾木茲海峽，導致中東局勢再度動盪，拖累部分外圍股市表現；同時，中國官方宣布將10家美國實體列入出口管制名單，並對46家美企在政府採購活動中採取限制措施，此舉令中美緊張關係進一步升溫。除了外圍因素，衍生工具市場同樣受壓。根據牛熊證街貨分布圖，今日低位已觸及23500點的牛證密集區，若要完全消化低位附近的牛證流動性，恒指在技術上必須跌穿23500點的支持位。

此外，阿里巴巴、美團等主要權重電商股，早前因「618購物節」的宣傳手法被中國監管機構約談，導致股價下跌並拖累大市。張智威指，恒指目前已呈現「五連陰」的轉弱走勢，不論中東局勢或油價走勢如何發展，大市短期內仍處於下行階段，建議投資者必須保持謹慎。他補充，若恒指隨後確認跌穿23500點支持位，下一個關鍵支持位將退守至去年6月的22700點水平。

智譜升得快可能跌得快，投資者宜有兩手準備

儘管大市氣氛低迷，但有個別股份表現仍有亮點。智譜(02513) 維持上周升勢，今日開市高開後一度飆升逾四成。張智威認為，智譜股價顯著受惠於其6月初推出的旗艦模型「GLM-5.2」，雖然各企業爭相推出新模型進行內捲化競爭，已屬市場常態；然而，智譜是次推出旗艦模型後市場反應極佳，更在模型智能指數中高踞全球第三位，令市場信服其具備實質的盈利與變現能力。

除了智譜表現出眾外，張智威指出其他同類型股份如MINIMAX(00100)，以至相關槓桿產品如XL二南方海力士，今日同樣在逆市中表現企穩。他分析，這反映市場目前呈現「炒股不炒市」的格局，資金正高度集中於具備前景的「黃金賽道」股份。因此AI概念板塊在目前的市場走勢下顯得更為受惠。

智譜近期股價步步高升，不少投資者或有意趁高追入，惟張智威提醒散戶，這類科技股份的調整波幅極大，往往呈現「急升急瀉」的特性，加上公司目前暫未錄得實質盈利，投資者若有意進場，必須嚴格控制注碼並分批吸納。若非有迫切性在現階段進場，他建議可靜待股價回落至 2000元以下，屆時再考慮分段買入，以減低高位接火棒的風險。

除了部署AI板塊外，張智威亦建議投資者可將目光投向基本面出色、具備實業支持的個股，例如中國平安(02318)及江西銅業股份(00358)。在目前的市況下，投資者不妨採取雙線並行的策略，一方面配置部分資金於大熱的「黃金賽道」股份，另一方面則持有防守性較高的實業股，以平衡投資組合的整體風險。

撰文：經濟通市場組

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