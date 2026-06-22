異動精選 | 政策提振內險券商股逆市升，AI新貴續炒作長飛智譜創新高
22/06/2026
【你點睇？】美伊技術磋商達成談判路線圖，你認為霍爾木茲海峽航運風險未來兩個月會否明顯下降？美伊雙方能否在60天內達成最終協議？► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 09:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 09:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2026 09:25
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|今日焦點股23/06/2026
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