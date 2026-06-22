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港股四連跌恒指收跌156點，車股內房跌幅領前，國壽逆市飆8%

22/06/2026

港股四連跌恒指收跌156點，車股內房跌幅領前，國壽逆市飆8%

 

 

　　據報美伊談判出現波折，據報伊朗代表曾離開談判。美伊和談存變數，三大美指期貨今早受壓，惟午後逐步站穩，亞太股市個別走，日韓台股市續升，A股兩市午後戲劇性急升，帶動恒指跌幅收窄，恒指收報23768，跌156點或0.7%，主板成交逾3486億元。恒生中國企業指數收報7914，跌61點或0.8%。恒生科技指數收報4549，跌54點或1.2%。

 

　　國家商務部等部門發布《利用外資固穩促優行動方案》，圍繞擴大市場准入、提升外商投資便利度、提高投資促進水平、健全外商投資服務保障體系、優化外資管理五方面提出15條舉措。內險逆市升，國壽(02628)升8%，報30.26元；中國平安(02318)升2%，報54.95元；非藍籌新華保險(01336)升6.7%，報53.15元；太保(02601)升4%，報29.64元；中國太平(00966)升6.6%，報20.78元。

 

　　券商股同升，中金(03908)升7.8%，報21.72元；中信証券(06030)升6.1%，報28.36元；國泰海通(02611)升5.2%，報15.45元；中國銀河(06881)升5.3%，報7.98元；HTSC(06886)升4.7%，報17.73元；招商證券(06099)升4.3%，報17.41元。

 

　　華爾街加大對聯儲局加息的預期，最新利率期貨顯示，9月份加息0.25厘機會率更超過五成成為主流意見。龍頭內房股跌幅較大：龍湖(00960)跌6%，報6.6元；中海外(00688)跌3.2%，報13.13元；潤地(01109)跌2.8%，報31.18元；非藍籌世茂集團(00813)跌3.7%，報0.079元；綠城(03900)跌3.5%，報6.97元；越地(00123)跌2.1%，報3.71元。

 

　　全國乘聯會秘書長崔東樹稱，5月乘用車銷售總量承壓、結構性大分化。其中燃油車銷量大幅萎縮，嚴重拖累車市表現。吉利汽車(00175)跌6.1%，報17.45元；比亞迪(01211)跌3.1%，報78.35元；理想汽車(02015)跌2.9%，報50.5元；蔚來(09866)跌3.9%，報39.22元；長汽(02333)跌3.4%，報9.76元；零跑汽車(09863)跌3.1%，報34.7元。

 

　　 寧德時代(03750)公布，於上周四（18日），惠譽國際評級披露將該集團的發行人主體評級從「A-」上調至「A」，評級展望為「穩定」。該股今天逆市升4.7%，報742元。

 

　　上周四（18日）日本光纖企業藤倉表示將推進提價，已有部分客戶接受漲價。憧憬光纖提價，長飛光纖光纜(06869)股價破頂，收升31.3%，報286元。

 

　　其他AI硬件設備及原料相關股繼續炒高，天數智芯(09903)升15.3%，報726.5元；兆易創新(03986)升11.2%，報1044元；建滔集團(00148)升11.5%，報141.1元；瀾起科技(06809)升4.4%，報466.2元。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中芯(00981)及阿里(09988)；騰訊收報433元，跌7.2元或1.6%，成交136.88億元；中芯收報78.9元，升2.4元或3.1%，成交136.7億元；阿里收報102.9元，跌2元或1.9%，成交101.49億元。

撰文：經濟通國金組

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 09:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 09:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 09:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2026 09:25
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