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新股上市 | 禮邦醫藥料海外收入貢獻較大，AP301產品明年底獲准中國上市

22/06/2026

　　禮邦醫藥-B(09637)聯合創始人、首席執行官及董事局主席夏國堯在記者會上指出，預期海外收入將會有較大貢獻，以及較高利潤回報，更提到要拿下美國市場及要在當地做得較好，而海外主要運作方式則是與合作夥伴合作。

 

新股上市 | 禮邦醫藥料海外收入貢獻較大，AP301產品明年底獲准中國上市

禮邦醫藥首席運營官張華丁（左一）、聯合創始人、首席執行官及主席夏國堯（左二）（Amy攝）

 

　　禮邦醫藥首席運營官張華丁提到，短期會關注AP301上市進程，包括預期明年年末料獲內地批准上市，以及產能、醫保價格談判工作；料明年年初公布美國3期臨床數據，及於2029年在當地獲批上市。此外，公司於下半年會啟動AP303、306、308 3個項目不同階段臨床研究。

 

　　為冀加快產品上市時間，以及滿足糖尿等疾病需求，夏國堯預期如AP303、308會有license-out（對外許可授權），以夥全球大型藥企合作可能性。

 

　　公司稱，AP301是一款用於治療高磷血症的磷結合劑；AP306是一款用於接受透析的CKD患者的差異化泛磷酸鹽轉運蛋白抑制劑，用於治療高磷血症；AP303是一款差異化疾病修正產品，用於延緩或阻止常染色體顯性多囊性腎病變（ADPKD）、IgA腎病（IgAN）、糖尿病腎病（DKD）及局部節段性腎小球硬化症（FSGS）患者的疾病進展；AP308是一款差異化重組免疫球蛋白A（IgA）蛋白酶，旨在實現IgAN的功能性治癒。

 

　　其中，AP301及AP306乃從第三方授權引進，而公司的其餘候選產品均為自主發現及自主開發。美信羅是一款由羅氏開發的長效促紅素（EPO），已獲批用於治療CKD患者的貧血。

 

　　禮邦醫藥上周四（18日）至本周三（24日）招股，計劃全球發行5675.54萬股，當中約10%在港公開發售，餘額作國際發售，每股作價22.6元，集資最高約12.83億元，每手100股，入場費2282.79元。公司預期於下周一（29日）掛牌，聯席保薦人為富瑞、美銀證券及華泰國際。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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