港交所：優化客戶按金規定，進一步提升衍生產品市場效率

港交所(00388)今天（22日）宣布優化旗下衍生產品結算所的客戶按金規定，以提升資本效率、降低市場參與者的融資成本，支持香港衍生產品市場的長遠發展。

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根據修訂後的安排，客戶按金乘數及客戶維持按金規定將分兩個階段調整，以便市場準備充分和順利過渡。第一階段計劃將於2026年9月21日實施，第二階段待監管機構批准後，預期於2027年3月推行。

港交所首席營運總監劉碧茵表示，集團很高興推出這些客戶按金調整措施。這是港交所持續優化市場微結構、提升香港市場活力、韌性及競爭力的最新舉措。連同之前對按金抵押品安排的優化措施，這次調整將在審慎控制風險的前提下進一步提升抵押品的使用效率，促進更有效的資金運用、降低成本，令市場參與者得以更靈活管理對沖、交易及投資組合活動，進一步鞏固香港作為國際風險管理中心的地位。

目前，客戶基本按金要求是參照結算所按金水平釐定。下表概述現行安排，以及修訂後分階段作出的調整。

措施分階段實施，有助市場有序過渡，讓市場參與者可逐步調整其系統及風險管理安排，同時維持市場穩定運作。參與者仍可因應客戶風險狀況、產品特性及當前市況，向客戶徵收高於最低要求的客戶按金。

修訂後的客戶按金亦將令香港的客戶按金乘數更貼近其他主要國際市場，促進香港衍生產品市場的持續發展。

有關優化措施亦支持港交所持續鞏固及拓展其衍生產品生態圈，以滿足投資者及風險管理者不斷演變的需求。展望未來，港交所將繼續致力完善市場基礎設施及結算安排，支持產品創新，提升衍生產品市場的資本配置效率。

撰文：經濟通採訪組

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