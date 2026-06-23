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解禁股 | 7月港股迎新股解禁潮，智譜MINIMAX急插逾一成，仲有哪些股份要留意？

23/06/2026

　　今年以來港股表現未如理想，新股市場卻保持活躍，並即將於7月迎來最大解禁潮，涉及市值逾2550億元，其中包括昨日（22日）股價再破頂的內地AI大模型巨頭智譜(02513)。不過，智譜今早（23日）卻連同另一AI大模型概念股MINIMAX(00100)齊急挫逾一成，相信是因股份解禁在即且上市以來已累積龐大升幅，故惹來沽壓，還有哪些解禁股也要留意？

 

解禁股 | 7月港股迎半新股解禁潮，智譜MINIMAX齊插逾一成，仲有哪些股份要留意？

（Shutterstock圖片）

 

彭博：港股7月迎最大解禁潮涉2553億元　包括智譜MiniMax藍思科技等

 

　　據《彭博》日前報道，香港年初的新股融資潮勢將給7月的股市帶來壓力。隨著大批限售股到期解禁，引發市場對於潛在股票拋售的擔憂。彭博統計數據顯示，若將配售與新股發行的所有解禁股份納入計算，7月將成為今年下半年解禁規模最大的月份，預計解禁市值將達2553億港元。不過，上述解禁數量均基於港交所的披露文件和彭博追蹤的數據測算，實際減持可能還會受到中國《公司法》等相關監管法規的進一步約束。

 

　　在個股方面，蘋果公司供應商藍思科技(06613)以約795.6億港元的解禁市值規模位居7月份解禁股榜首，人工智能大模型公司MiniMax(00100)以約594.7億港元緊隨其後，另一家大模型公司智譜(02513)則位列第三。其中智譜和MINIMAX基石投資者禁售期最後一日，分別為7月7日和7月8日。其他7月份解禁股還包括兆易創新(03986)、壁仞科技(06082)、天數智芯(09903)、豪威集團(00501)及瑞博生物(06938) 。另外，英矽智能(03696) 、臥安機器人(06600)、迅策(03317)及雲知聲(09678)等將於6月底迎來IPO禁售期屆滿。

 

　　有分析師認為，鎖定期滿的個股仍將面臨短期衝擊。隨著自由流通股數量的增加，市場做空更為活躍，部分科技股在香港市場擁有的「稀缺性」溢價或進一步收窄。不過，儘管面臨短期拋售壓力，被動資金與跨境資金的強勁流入仍有望為解禁股票提供支撐。以MiniMax和智譜為例，兩家公司已於6月8日被納入恒生科技指數，而滙豐預計MiniMax將在8月初被納入港股通。

 

解禁股 | 7月港股迎半新股解禁潮，智譜MINIMAX齊插逾一成，仲有哪些股份要留意？

（Shutterstock圖片）

 

高盛：基石持股比例高公司沽壓或較大　瑞穗銀行：港股通或視為撈底機會

 

　　高盛早前發表報告指，估計未來12個月將有2740億美元（約2.15萬億港元）的股份禁售期到期。高盛指，歷史表明，解禁後的3至6個月內，股價通常會出現4%至7%的溫和下跌，而回報率分化嚴重。解禁後的短期表現主要由解禁股票數量佔總股本的比例決定；中期回報在結構上則由解禁後自由流通股比例和股票解禁前表現驅動。基石持股比例較高的公司，尤其是國內基石投資者，在解禁後往往會面臨更大的拋售壓力。

 

　　香港1月IPO集資額達約50億美元，創下當月最高紀錄。據彭博數據顯示，今年首季，IPO累計籌資近140億美元，創下2021年以來最佳季度表現。 據高盛指，今年香港60多家新上市公司表現強勁，上市後前三個月平均上漲67%。 

 

　　瑞穗銀行指，解禁後最劇烈的下跌通常發生在第一天，此後價格趨於穩定。港股通投資者可能會將解禁後的調整視為撈底機會。

 

藥捷安康上市前投資者解禁股價最多插六成　妖味濃曾半個月飆11倍

 

　　值得一提，藥捷安康-B(02617)今日因股份解禁暴跌，該股於去年6月23日上市，今日正好上市滿一年，上市前投資者所持股份今日正式解禁。資料顯示藥捷安康IPO前共完成九輪融資，統計顯示控股股東、首次公開發售前投資者與現有股東合計持股約3.816億股，佔已發行股數超過93%。藥捷安康股價今早最多跌61.1%低見10.86元。

 

　　藥捷安康上市僅發行1528萬股H股，其中基石投資者認購份額已佔當時約64%，再計及上市前投資者持股以及公司後續三次配發新股，真正在市場流通股份數量非常少。藥捷安康去年9月曾出現單日倍升走勢，半個月內由54.15元升至最高679.5元，升幅最多達11.5倍。

 

黃瑋傑：今輪新股升幅驚人宜開始減持　智譜已現轉向訊號未宜沾手

 

解禁股 | 7月港股迎新股解禁潮，智譜MINIMAX急插逾一成，仲有哪些股份要留意？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，大行只根據過往數據統計股份解禁後跌幅，但過往的新股沒出現如智譜及MINIMAX等於6個月限售期內已升了幾倍甚至十幾倍，若這輪的新股真的有沽售壓力，應不止跌4%至7%，它們累積升幅甚巨，單日股價上落都隨時超過10%，所以首先不要盡信過往的統計。如果有貨穩陣計宜開始減持鎖定利潤，以防一旦解禁沽壓出現走避不及，尤其於高位追入更危險隨時「坐貨」。雖然近期市場仍然炒作半新股，其他甚麼都很難炒，但揀半新股也宜揀3月或4月上市的股份，它們既沒升了那麼多，又距離6個月限售解禁仍有兩三個月，危險性降低。事實上，近期那麼多新股上市，半新股選擇很多，不一定要揀快將限售解禁如計時炸彈的股份。

 

　　黃瑋傑又指，智譜股價昨日出現了一條很長的上影線即「射擊之星」，上次是於5月29日出現，都是由高位被人掟下來，其後由1993元調整至1011元，昨日又再出現此形態，若接貨會有危險，就算之後回升，也寧願「錯過」好過「買錯」。若有貨則可視乎於甚麼價位買入定下止賺位，或者認為昨日已出現轉向訊號，索性起碼沽出一半或三分一鎖定利潤。

 

　　智譜半日跌11.37%收報2136元，MINIMAX跌14.84%報525元，兆易創新亦跌4.26%報999.5元，壁仞科技跌3.66%報61.8元，豪威集團(00501)跌2.1%報70.05元，瑞博生物跌2.33%報47.86元，臥安機器人跌0.16%報62元，迅策跌4.44%報124.7元，雲知聲跌3.83%報160.9元，惟英矽智能升9.25%報43.72元，天數智芯升0.76%報732元。

 

解禁股 |

 

解禁股 |

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

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