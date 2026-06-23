異動股｜京東挫3％美團阿里跌1％，618全網電商銷售額按年僅升4％升幅放緩

京東集團(09618)現價跌3.3％，報103.9元，該股成交約121萬股，涉資1.26億元，最高見105.9元，最低見103.8元；美團(03690)跌1.3％，報71.1元；阿里巴巴(09988)跌1％。

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中國線上零售數據分析平台星圖數據昨日（22日）公布的數據顯示，2026年「618」購物節期間，綜合電商、即時零售、社區團購的全網電商累積銷售額為9340億元人民幣，同比增長4％，增速不及去年的15.2％。不過，《路透》根據星圖數據發布的報告計算，今年618的電商日均銷售額從去年的231億元增至252億元人民幣。

據星圖數據介紹，本次數據監測周期為5月13日至6月18日，同比口徑為去年同時期。綜合電商包括天貓、京東(09618)、拼多多、抖音和快手(01024)；即時零售包括美團閃購、淘寶閃購、京東秒送、盒馬、多點等；社區團購為多多買菜、興盛優選。

*即時零售銷售額同比增逾一倍*





從平台表現來看，綜合電商銷售總額為8636億元人民幣，同比增長0.9％，天貓、京東和抖音分列前三；即時零售銷售額為627億元人民幣，同比增長112.3％，美團閃購排名第一，淘寶閃購和京東秒送分別位列二、三名；社區團購銷售額為76億元人民幣，同比下降39.6％，排名依次為多多買菜和興盛優選。

現時，恒生指數報23713，跌55點或跌0.2％，主板成交近760億元。國企指數報7902，跌12點或跌0.2％。恒生科技指數報4510，跌39點或跌0.9％。

撰文：經濟通市場組

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