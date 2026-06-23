午市前瞻 | 沃什貨幣政策未明恒指或試二萬三，電商股弱勢AI變現力待觀察

市場觀望美伊談判後續進展，隔晚美股三大指數個別發展；道指收升，惟大型科技股受壓，標指納指收市齊跌。亞太股市普遍低走，韓股急挫半成，A股回吐，日台股偏軟。恒指早段反覆上落，盤中曾升數十點，惟外圍股市轉弱，恒指跌勢擴大。恒指收報23500，跌268點或1.1%，主板成交近1769億元。恒生中國企業指數報7819，跌95點或1.2%。恒生科技指數報4448，跌100點或2.2%。

曾永堅：市場關注轉向美國貨幣政策走勢

在外圍方面，華府周一（22日）表示暫時解除對伊朗石油制裁60天，但美股走勢偏軟，昨日（22日）納指與標指受Alphabet(US.GOOGL)及SpaceX(US.SPCX)等科技股拖累收跌。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，現時市場焦點已從中東局勢轉向美國貨幣政策走向。他解釋，雖然現時油價回落至80美元以下有助舒緩通脹預期，但目前市場更關心美聯儲局新任主席沃什的貨幣政策立場，尤其是會否啟動縮表周期，以及未來的息口走勢，目前市場已聚焦在沃什於7月14日的國會聽證會上的證詞。

由於現時市場仍在摸索美聯儲局的貨幣政策立場，曾永堅表示現時資金趨向觀望態度，並開始在AI等高估值的領域逐步鎖定利潤，美股科技板塊的回吐壓力開始加大。在美股回調下，曾永堅認為港股難以獨善其身，恒指或會持續反覆向下，有機會下試23000點水平的支持位。

電商平台股重點在AI業務變現能力

中國線上零售數據分析平台星圖數據昨日公布的2026年「618」購物節數據，綜合電商、即時零售、社區團購的全網電商累積銷售額為9340億元人民幣，同比增長4%，較去年約15.2%大幅放緩。早前電商平台亦被北京市監局約談，打擊有關「內捲」、虛假宣傳等問題。騰訊(00700)、京東(09618)、阿里(09988)等電商平台類股份近期走勢仍然偏軟。

曾永堅指，現時內地出現消費放緩的情況，而近期出台的5月份消費數據亦不及預期，在購物節中表現失色在預期之內。即使在購物節中能「曇花一現」地帶來短期的利好表現，亦難以扭轉其弱勢。曾永堅續指，現時電商平台類股份的電商業務早已不是市場焦點，而AI變現能力才是其吸引資金的關鍵。他解釋騰訊、阿里雖然有其AI業務，但目前變現能力仍然未能反映於整體收益之上，市場正密切觀察各大平台能否將旗下AI模型及相關應用，能否逐步轉化為穩定而持續的商業收入來源。

由於該類股份依靠AI業務變現需時，因此以中長線角度部署較為穩妥。在多隻股份電商平台股中，騰訊由於在遊戲業務上的護城河較大。在預期市盈率跌到大概14倍以下仍能保持遊戲收益雙位數增長，在部署上較穩。若以中長線部署作考慮，可以在股價回調至400元水平考慮分段吸納。

撰文：經濟通通訊社市場組

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