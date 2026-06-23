跌市買D乜 | 港股五連跌恐穿二萬三，內銀逆市靠穩仍屬避險佳選，邊隻係首選？

港股今日續受科技股拖累，走勢疲弱，午後跌幅擴大至逾500點，低見23252點，連跌5日，恐進一步下試二萬三關口，內銀股今日卻逆市靠穩。內地近日針對銀行業和資本市場推出多項政策，包括授權工行(01398)、中行(03988)等6家銀行在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易，利好內銀投資氣氛，另內地券商普遍預料內銀下半年業績有望改善，看來內銀仍屬避險佳選，應如何選擇？

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人行：完善短端利率調控機制 授權6銀行開展離岸人民幣外匯交易

中國人民銀行行長潘功勝上周於2026陸家嘴論壇上宣布即將推出六大利好政策，以推動中長期資金對股市、債市的投資力度。其中提到完善短端利率調控機制。在設立臨時隔夜正/逆回購工具的基礎上，完善工具使用機制，並將操作利率調整為7天期逆回購操作利率加、減25個基點，區間由70個基點收窄為50個基點。進一步豐富公開市場操作工具，適時增加隔夜逆回購操作品種，更好地匹配銀行體系短期的流動性需求。此外，在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易試點，將授權工行、中行、農行(01288)、建行(00939)、交行(03328)、中信行(00998)等6家銀行，利用中國外匯交易中心平台在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易。未來，人民銀行將根據試點情況，進一步推動離岸人民幣外匯交易市場發展。

另商務部等印發《利用外資固穩促優行動方案》提到，穩步提升金融業開放水平。在完善監管協作和風險防控的前提下，支持更多外資機構利用包括國債期貨在內的風險管理工具，加強金融風險管理。支持外資機構依法開展基金投資顧問業務。優化跨境業務管理，為重點外資企業提供跨境融資便利化額度。引導境內銀行對大型外資企業推出「代客制單」國際結算單證服務。

高盛：內銀行業結構性轉變成新常態 重申建行中行買入評級

高盛發表研究報告指，在陸家嘴論壇上，主要金融監管機構負責人發表講話，對內地銀行業和資本市場帶來重要影響。對於內地銀行業，融資結構向直接融資的結構性轉變，加上貸款增長放緩並優先考慮質量而非數量，正成為新常態。新推出的政策，如縮窄利率走廊和在特定情況下向非銀行金融機構提供流動性支持，有望穩定短期利率並降低債券市場流動性風險。高盛重申對建行(00939)和中行(03988)的「買入」評級，基於其更大更強的資產負債表。

高盛提到，人行宣布調整其操作利率，設定為7天逆回購操作利率上下浮動25個基點，較之前的上浮50個基點下浮20個基點有所改變。這有效地將利率走廊從70個基點縮窄至50個基點，基於目前1.4%的政策利率建立了1.15-1.65%的區間。高盛預期這種短期利率上限的降低和走廊的縮窄將有助於緩解短期利率波動，從而穩定銀行同業資金成本。

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券商：內銀基本面與資金面迎雙重改善 國有大行業績改善幅度更確定

另外，進入年中，多家內地券商發布中期策略展望，普遍判斷銀行板塊估值已處於底部區間，2026年下半年有望迎來基本面與資金面的雙重改善。中信證券認為，從基本面看，息差企穩疊加中間業務收入積極增長，下半年銀行營收增速有望維持較好水平；同時，受益於一季度前瞻性減值計提，年內後續季度板塊利潤增速有望逐季回升，預計2026年上市銀行歸母淨利潤增速在4.5%左右。華泰證券明確建議「把握息差拐點下的銀行加配機會」，指隨著前期高息存款陸續到期，銀行負債成本壓力將逐步緩解，息差有望迎來溫和修復。預計2026年上市銀行業績將逐步築底回穩，息差企穩、中收修復、債市浮盈保留空間等因素共同支撐利息與非息收入改善。

東方證券、浙商證券等也表達對銀行板塊的樂觀看法，認為2026年銀行板塊有望回歸基本面驅動邏輯，下半年正迎來勝率與賠率共振的黃金配置窗口。在低利率與「資產荒」的長期宏觀背景下，銀行股兼具「類債屬性」與「經濟修復正向期權」，屬於值得重點關注的稀缺資產。廣發證券預計銀行板塊投資機會在半年報披露後將逐步顯現，四季度行業有望具備一定絕對收益空間。

從盈利結構看，券商普遍認為國有大行的業績改善幅度更為確定。中信證券預計，在板塊利潤總體改善的基礎上，大行盈利增長有望保持持續回升態勢；股份行盈利雖有改善，但收入端修復偏緩；城農商行業績分化或將延續，其中區域經濟活力與非息業務表現成為關鍵「勝負手」。浙商證券指，基本面穩健疊加高股息、低估值，相關標的漲幅居前，而業績承壓、微觀持股結構特殊的個股則表現相對疲弱。

伍禮賢：內銀股價平穩跌市時更受關注 四大行更值博首選農行上望6.3元

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，近期港股市況較弱，但內銀整體表現仍相對平穩，在跌市當中成為其中一個資金避險板塊，最主要因過去內銀股價波幅不算特別高，兼且盈利及派息較穩定。再者，今年內地股市繼續有相對強勢表現，在股市持續處於高位情況下，對於內銀非利息業務開展亦有正面幫助，再加上近年內地經濟繼續有平穩增長，對於內銀資產質素的改善亦有幫助。其實，內銀過去一段長時間股價都維持中長線升浪走勢，暫時此趨勢未有太大改變，在跌市過程中受資金關注情況可能更明顯。

至於內銀股可怎樣選擇？伍禮賢認為，若追求在股價上漲中獲利，細行機會可能較大，但現時在市況較低迷情況下，四大行值博率或防守性可能更強。四大行股價走勢關連性較高，四隻都可以留意，當中相對看好農行，因從去年業績可見，其非利息業務增長速度相對快，所以若往後內地股市繼續偏強，對其相關業務幫助會較顯著，現價約5.7元已可留意，目標價可定於今年4月份差不多6.3元，就算股價未必升得太多，揸住收息亦是不錯選擇。

內銀股今日普遍靠穩，建行升0.47%收報8.63元，工行升1.16%報6.96元，農行升0.53%報5.72元，中行升1.33%報5.34元，交行升0.28%報7.27元，招行(03968)升0.04%報46.7元，郵儲行(01658)無升跌報5.03元，中信行跌0.27%報7.28元，民生銀行(01988)無升跌報3.34元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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