摩通︰香港樓市下半年升勢或放緩，調低多隻地產股目標價，新世界及恒地或跑輸大市

摩根大通研究報告指出，今年迄今香港二手樓價格指數已反彈10.4%，較谷底上漲17.9%，漲幅超出預期，並已達到該行先前對2026年全年10-15%的預測。儘管該行維持這項預測，但這同時也意味著2026年下半年樓價增長可能放緩至5%以下。

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該行認為最大的下行風險仍是香港股市的持續疲軟。該行目前預測樓價增速將放緩，但上漲周期仍將繼續。但如果恒生指數長期疲軟，樓價可能會面臨下行壓力。

該行偏好長實集團(01113)和信和置業(00083)。惟下調信置目標價13.8%，由14.5元降至12.5元，評級「增持」。新世界發展(00017)及恒基地產(00012)表現料可能跑輸大市。下調新世界目標價15%，從8元降至6.8元；下調恒地目標價10%，從30元降至27元；二者評級均為「中性」。同時下調新鴻基地產(00016)目標價13.6%，從162元降至140元，評級「增持」。

撰文：經濟通採訪組

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