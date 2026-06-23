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內房困局 | 世茂東涌兩銀主酒店標售，叫價或逾30億元，不排除東南亞基金買家投得項目

23/06/2026

　　由世茂(00813)持有，涉及45億元違約貸款並遭接管的機場城喜來登及福朋喜來登酒店，現由第一太平公開標售至8月31日。第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文見記者會時表示，冀於今年內成交。項目不設意向價，以及價高者得，不過他提到，若成交價逾30億元，租金回報率可達4%至5%，但價錢會否逾40億元則「好難講」。

 

內房困局 | 世茂東涌兩銀主酒店標售，叫價或逾30億元，不排除東南亞基金買家投得項目

 

不排除東南亞基金買家投得項目

 

　　項目隨即在內地、新加坡、東南亞及歐美開展路演。李偉文續指出，可見初步反應不俗，吸引到本地、國內及東南亞買家關注項目，他亦提到，不排除有東南亞基金買家可投得項目，由於新加坡匯兌因素，以及資本成本較低。

 

　　被問到加息環境及內地限制資金流動，李偉文指出，淨現金狀況富豪投資者皆追求4厘長期回報率，後者雖然有一定影響，但相信對於長遠投資者而言，可買到心儀項目。

 

　　李偉文亦不相信學生宿舍投資人會贏得本項目，因今次招標項目價錢較高，以及看好機場城市SKYTOPIA未來發展。

 

接管人表示是次出售情況較好

 

內房困局 | 世茂東涌兩銀主酒店標售，叫價或逾30億元，不排除東南亞基金買家投得項目

左起：第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文、第一太平戴維斯首席執行官投資辦資深董事鄭浩賢（許英略攝）

 

　　該項目接管行動由滙豐銀行主導，已委任全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）的兩名接管人處理，其中包括香港辦公室合夥人及董事總經理葛俊。該項目最初的貸款方包括滙豐控股(00005)、中銀香港(02388)及東亞銀行(00023)等。據了解，相關貸款實體已於2025年底發生違約。

 

上次劈價25%仍未能售出

 

　　該雙品牌酒店物業早於2023年3月已首次放售，當時叫價至少60億元，惟一直未能覓得買家。其後世茂在2024年底將要價大幅削減約25%至45億元，但仍未能成功出售。隨著貸款違約，銀團最終決定接管資產以加快資金回收。葛俊認為，之前未成功售出項目應與市場趨勢有關，而今次出售則接獲較多詢問。

 

　　該酒店綜合體於2020年開業，由萬豪國際集團營運，按客房數量計算為香港第二大酒店。物業總建築面積約61萬平方呎，共提供1219間客房，並連同基座商場「灣景薈T Bay」一併被接管。兩個酒店品牌定位各有不同：世茂喜來登酒店為高端五星級酒店，設有218間客房；福朋喜來登酒店則主要吸納經濟型顧客，設有1001間客房。另兩者於今年首季折合出租率85%，酒店仍然正常營運。

 

樓市料下半年回調5%，不會重推辣招

 

　　另一方面，李偉文認為，住宅市場於上半年反彈太快，市場見炒風過盛，因此下半年樓價可能回調5%再回穩，但預期政府不會再就大眾住宅市場重推辣招，而是讓市場自由發揮。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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