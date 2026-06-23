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恒指全日跌432點收報23336，騰訊阿里跌至一年低，洛鉬瀉逾一成

23/06/2026

恒指全日跌432點收報23336，騰訊阿里跌至一年低，洛鉬瀉逾一成

 

　　加息預期升溫。美銀最新發表報告，由原先預期美聯儲今年維持按兵不動，急轉為今年加息3次。德銀亦預期美聯儲將分別在9月及12月加息，各加息0.25厘，甚至不排除提前於7月加息。亞太股市普遍向下，韓股瀉一成，恒指午後跌幅擴大，盤中一度挫逾500點。恒生指數全日收報23336，跌432點或1.8%，主板成交近3344億元。恒生中國企業指數收報7759，跌155點或2%。恒生科技指數收報4399，跌150點或3.3%。

 

　　中國線上零售數據顯示，今年「618」購物節全網電商累積銷售額為9340億元人民幣，按年僅增4%，遠遜去年的增幅15.2%。京東集團(09618)跌4.4%，報102.8元；美團(03690)跌3.3%，報69.6元；阿里(09988)跌3.8%，報98.95元，失守紅底並見一年低。

 

　　其他主要科技股同跌，騰訊(00700)跌4.2%，報414.8元，見一年低；快手(01024)跌5.1%，報43.22元；小米(01810)跌4.6%，報22.62元。

 

　　滙控(00005)盤中創新高，收市升0.5%，報148.7元。

 

　　有色金屬板塊顯著回調，洛鉬(03993)跌10.9%，報17.29元，為最大跌幅藍籌。江西銅業股份(00358)跌10.6%，報36.38元；五礦資源(01208)跌7.5%，報7.65元；中國有色礦業(01258)跌6.8%，報13.17元；中鋁(02600)跌6.4%，報8.03元。

 

　　花旗發表研報指，中國太陽能裝機需求疲弱，太陽能玻璃價格今年跌18.2%，信義光能(00968)跌8%，報2.08元，為跌幅第二大藍籌。

 

　　寧德時代(03750)宣布，將於今年9月開始交付首批鈉電解決方案。該股今天高開低走，收市跌5.1%，報704元。

 

　　兩新股今天首掛榮辱互見，星源材質(06067)收報11元，較招股價8.98元高出22.5%。該股一手500股，每手帳面賺1010元。華健未來-B(06132)收報35.26元，較招股價81.8元低56.9%，一手100股，每手帳面蝕4654元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、中芯(00981)及阿里；騰訊成交182.23億元；中芯收報77.85元，跌1.05元或1.3%，成交147.01億元；阿里成交98.16億元。

 

　　恒指兩大升幅股份依次為吉利汽車(00175)及電能(00006)；吉利汽車收報17.82元，升0.37元或2.1%，成交8.96億元；電能收報57.5元，升0.9元或1.6%，成交2.12億元。

撰文：經濟通市場組

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