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新股掛牌 | 華健未來-B首掛收低近57%成今年首掛跌幅王，每手蝕4654元

23/06/2026

新股掛牌 | 華健未來-B首掛收低近57%成今年首掛跌幅王，每手蝕4654元

 

　　華健未來-B(06132)今日首掛，收報35.26元，較招股價81.8元低56.9%，一手100股，每手帳面蝕4654元；成交825.06萬股，涉資6.02億元。

 

　　華健未來今早平開報81.8元，與招股價一致，但開市後跌幅隨即擴大，最終以全日最低位收市，跌幅達57%，超越早前首掛收跌49%的銅師傅(00664)成為今年最差首掛表現新股。

 

　　華健未來公布，最終發售價每股H股81.8元，香港公開發售部分共有約17.3萬人申請，超額認購約2006.6倍，認購一手100股H股的約8.2萬人中有1638人獲配股份，分配比率2%，認購50萬股方穩獲一手。該集團於今早掛牌上市，輝立暗盤收報81.8元，與最終發售價相同。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉68萬股，共有692人申請，各獲100股，及其中155人獲配發額外100股，分配比率0.02%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購6倍。該集團招股集資約11.1億元。

撰文：經濟通市場組

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