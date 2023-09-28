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【FOCUS】黃金周「買金」熱？金價料迎突破

28/09/2023

　　內地國慶8天長假周五（29日）將啟，分析員密切注視旅遊出行、餐飲消費、景區人次等高頻數據之餘，「買金熱」勢成另類指標。眼見國際金價周三（27日）失守1900美元關口，高溢價的國內黃金亦較13年高位略回落，跟隨全球央行步伐買金，有望在明年迎來驚喜。

失守1900美元，如5月油價

　　美元指數企上106.6的今年新高，理應呈負相關的油價卻同步走升；油價和美債孳息繼續上衝，指向通脹無解，但傳統避險寵兒黃金，非但未受惠美債尋底，最新更失守1900美元。不過，如同5月時詭異低迷的油價之後一飛衝天，多個跡象顯示金價或不日轉勢。


　　首先是全球央行買金熱度不減，其中中國繼續一馬當先，黃金儲備8月錄新增28.93噸至2165.4噸，為連續第十個月增持。國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，截至7月底，全球官方黃金儲備共逾3.56萬噸。

 

美國零售巨頭Costco上架的1盎司999.9金條，總是在數小時內就售罄。


　　如果說央媽們僅貢獻全球黃金需求的18%，那麼，在中國、日本、沙特、甚至美國，佔比38%的投資需求正令黃金現貨零售市場持續升溫。就在周二，美國零售巨頭Costco首席財務官Richard Galanti透露，其近期上架的1盎司999.9金條，總是在上架數小時內就售罄，不得不對每位會員限售兩塊。同樣，由於購買需求井噴，日本零售金價本月初首次突破每克10000日圓，沙特的零售金價亦首次高見每克232里亞爾。


對沖人幣貶值，摩通押新高


　　而在中國內地，跟日本一樣面對本幣貶值的消費者，盡管本地金價和國際金價高逾每盎司120美元的溢價，仍未改買金熱情，甚至催生赴香港買金（約便宜5%）再轉售圖利的生財之道。周大福、六福、景福在港股價過去一周均逆勢走高。

 

金價最新失守1900美元，年初至今已錄負回報，未來走勢會否否極泰來？


　　不過，回看國際金價從4月初2055美元、7月底2009美元、再到最新失守1900美元，年初至今已錄負回報，未來走勢會否否極泰來？


　　摩通最新預計，金價年底將重回2000美元，並在明年第四季漲至2175美元歷史新高。理由包括聯儲或明年中降息、美國經濟可能陷入衰退、全球投資者多元配置策略。此跟技術分析顯示金價到達杯柄形態的柄部，或即將出現顯著突破一致。

 

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