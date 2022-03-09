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【FOCUS】貴油、妖鎳、LME　普京煽動黑天鵝亂飛

09/03/2022

　　猜得中開頭，猜不到結局。面對國內通脹爆表，美國總統拜登仍祭出對俄羅斯油氣禁運的升級制裁；繼歐盟委員會無視爭議將核電有條件歸類為可持續投資後，億萬富翁馬斯克正極力呼籲，歐洲重啟休眠的核電站；而用套保財技和低成本產能在鎳業市場呼風喚雨的巨頭，突然遭大夾空倉，牽動倫敦金屬交易所（LME）「拔網線」。



美英禁俄石油，布油企130美元



　　全美平均汽油價格企上每加侖4.17美元的史上最高之際，拜登當地時間周二(8日)宣布，對準俄羅斯的經濟「主動脈」，禁止進口其石油和天然氣；英國緊隨其後稱，將在今年底前逐步淘汰俄羅斯石油；歐洲最大油企殼牌(Shell)則指，將停止所有俄羅斯原油的現貨採購。布油期貨應聲漲6%，企上130美元。

 

 

 

 


　　相比美英各自僅8%的原油產品進口來自俄羅斯，25%原油及40%天然氣依賴俄羅斯的歐盟，顯然還沒有撕破臉的底氣；德國總理朔爾茨更公開反對禁運。不過，歐盟就修訂其能源戰略，計劃一年內將俄氣進口量削減三分二，並力爭幾年內完全擺脫對俄能源依賴。

 


　　如何做到？除了增加從阿塞拜疆、卡塔爾、埃及、澳洲等的天然氣進口，還擬提高沼氣產量及對氫的使用量，並可能不得不延長煤炭使用時限。



馬斯克公開籲歐洲重啟核電



　　更出乎意料的是，歐洲原本有望在今年底令已關閉的核反應堆達到102座，但歐盟委員會上月就不顧反對，宣布綠色能源框架與定義標籤包括核電，或是有意為其成為「過渡性能源」鋪路。

 


　　最新推波助瀾的是億萬富翁馬斯克，他明言歐洲應重啟休眠的核電站和提高運行中的核電站的產量，此事關國家安全。對於有人質疑核電站的輻射風險，他甚至稱，「我會去(核電站)那裡旅行，並在電視上直播吃當地種植的食物。」

 


　　另在2019年遭美國石油出口制裁的委內瑞拉，其周二(8日)突然釋放至少兩名美國公民，被視作兩國數年來首次恢復高層代表團雙邊會談，華府在當地尋求替代石油供應，相關制裁有望破冰的信號。



妖鎳兩日升2.5倍，LME「拔網線」



　　全球能源大佬俄羅斯攪動起70年代石油危機之後的最大規模能源供應危機，令全球通脹陡增新的變量，中國周三公布的2月PPI環比結束連續兩個月負增長轉升，而歐洲能源政策、地緣關係親疏同面臨重整。

 


　　猝不及防巨變的還包括本周的「妖鎳」風波，LME鎳價短短兩日遭挾高2.5倍至每噸10萬美元。市場傳聞，過往靠海外低成本生產推低全球鎳價、同時靠套保財技賺得盆滿缽滿的行業巨頭，因20萬噸鎳空單遭交易對手鎖定，「老貓燒鬚」遭逼空損失數以十億計美元。最後由LME罕有出手修改規則取消交易，被形容為「拔網線」自救，以避免經紀商火燒連營。

 


　　當俄羅斯警告，油價可能達到每桶300美元；當本月初鎳的交易價格還停留在每噸2.5萬美元；當俄羅斯央行在歐美的資產一夜之間遭凍結，無數巨企加入杯葛……隨著西方和俄羅斯的持續角力，無論莫斯科會否如1941年的東京，在面對空前制裁(1941年7月，美國牽頭凍結日本資產並禁止向其出售石油等戰略資源，令東京甚至因糞車缺油而臭氣熏天)後選擇孤注一擲偷襲珍珠港，貴油、妖鎳、LME，都不會是最後一個。

 

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