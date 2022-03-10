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【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬

10/03/2022

　　新能源汽車國內零售滲透率突破兩成之際，蔚來(09866)周四(10日)以介紹形式登陸港股，刺激「蔚小理」抱團齊升。但年初至今計，油價飛升和購買偏好帶動的訂單大排長龍，卻未改從老牌特斯拉、福特、通用，到新秀蔚來、小鵬、理想、Rivian、Lucid，股價泥沙俱下。

 


　　何解？一言以蔽之，即是競爭賽道愈擁擠、銷量趨勢愈確定，留給未來的市值想像空間就愈受限。想發掘下一個特斯拉、ATM、股價一年翻十倍的蔚來？一份北京大學國際戰略研究院的簡報以及一位政協委員的提案，或有啟示。



股價泥沙俱下，因想像空間縮？



　　高端電動車企蔚來掛牌，帶動新能源小夥伴小鵬(09868)、理想(02015)、比亞迪(01211)半日分別衝高8.2%、9.8%、5.4%；但沖喜歸沖喜，上述3間車企年初至今跌幅仍累計達40%、12%、25%，蔚來在美股價年初至今亦累挫36%。

 

 

 


　　國際油價飆升令更多人轉向電動或混合動力車，內地2月新能源車國內零售滲透率升至21.8%，然而供應鏈阻滯和創紀錄的低庫存水平，令不少訂單需等候至少數周，例如特斯拉Model 3在華預計交付期最新延長4周至16-20周，在澳洲的交付期更長達5個月起步。

 


　　福特、本田近日就雙雙宣布提升電動車產量的計劃，特斯拉位於德國柏林的超級工廠亦最新獲批可投產，但看看年初至今股價，特斯拉相對溫和(跌近19%)，獲大鱷索羅斯青睞的Rivian最慘淡(跌近58%)，老牌如通用、福特、豐田同不能倖免，分別跌31%、25%、11%。



中美三大代表性競爭領域值留意



　　何解？看看繼華為、小米、蘋果、百度等相繼進軍電動車後，阿里巴巴支持的IM Motors較早時宣布，首款智能電動汽車預計本月29日上市；Sony亦宣布攜手本田合攻電動車。另按S&P Global Platts Analytics預測，全球輕型電動車銷量到2030年料達2680萬輛－－當幾乎所有巨頭都落場下注，而未來產銷愈顯趨勢確定，未來的市值想像空間將愈受限；換言之，恐回歸舊產業的估值方法。

 


　　那麼未來高增長的初創賽道在哪裡？看看北京大學國際戰略研究院的名為「技術領域的中美戰略競爭：分析與展望」簡報，提及三大代表性競爭領域為信息技術、人工智能、航空航天，具體而言包括集成電路、工業軟件、生物合成/藥物研發的機器學習、航空發動機、太空安全等。　

 


　　另一值得關注的是全國兩會期間唯一來自創投領域的全國政協委員、紅杉中國創始人沈南鵬的提案，涉及綠色低碳技術、農業微生物應用、藥物創新、腦科學、製造業「數智化」轉型等。

 


　　相比電動車，什麼行業更可能領銜人類下一個新技術周期？車股們的股價，或許早已發出無奈嘆息。

 

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