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【FOCUS】滯脹近在眼前　中概暴瀉祭旗

11/03/2022

　　滯脹近在眼前，然後呢？自聯儲去年4月首創「transitory(暫時性)」一詞，美國CPI按年升幅從當時的4.2%一路攀升至最新的7.9%；財長耶倫預告，「非常令人不安的高通脹(very uncomfortably high inflation)」恐隨俄烏戰事持續。

 


　　當美國人的實際平均時薪連錄第11個月按年負增長，2年及10年期美債息差巨幅縮水至不到30基點，並可能隨下周啟動加息出現倒掛，衰退魔影再現已非天方夜譚，而隔夜中概股暴瀉不過是為全球金融環境急劇收緊祭旗。



美國CPI最壞未至



　　美國勞工部最新公布，2月CPI按年續加速至7.9%，錄1982年1月以來最高；分項看，酒店(29%)、家具(17.1%) 、新車　(12.4%)、雞肉(13.2%)、嬰兒食品(8.4%)、玩具(6.7%)等，價格升幅全數錄史上最高。

 

 

 

 


　　不過，高企的房價推動美國家庭持有的房地產價值升至創紀錄水平，但2月居住價格按年升幅僅錄4.7%，被指較實際15%至30%的升幅低估。一代人未見的高通脹疊加史上最高的汽油價格，美國人的實際平均時薪已連續11個月錄負增長，部分人甚至寧願呆在家，也不願加滿油箱開車外出打工。

 


　　而最壞的情況恐仍未至，耶倫在CPI數據公布數小時後就指，天然氣價格已出現非常顯著的上漲，「我的猜測是，下個月我們將看到普京對烏克蘭的戰爭對美國通脹產生影響的進一步證據」，有分析師預計，3月CPI或觸及9%。

 


　　通脹高企，令美國實質利率低至-7.8%，而過往約半世紀以來，當失業率低至現時3.8%水平時，實質利率曾高見3%(2000年4月)，最低亦不過-1%(2018年5月)；換言之，聯儲的使命之一「維持價格穩定」已信用盡失。



多項指標指向衰退



　　現時的問題是，聯儲下周起會以怎樣的步伐加息？最新利率期貨顯示，未來連續7次會議加息的概率高逾六成。而一鴿到底的歐洲央行周四亦意外轉鷹，總裁拉加德明言，「俄烏戰爭是重大上行風險，尤其是對能源價格」；該行決定5月起放慢資產購買，或最早於第三季結束淨買債。

 


　　美歐貨幣政策被逼大轉身迫在眉睫，高盛編製的全球金融條件指數(FCI)達到2016年初以來的最緊狀態；由於指數是結合匯率、股票波動和借貸成本等指標，收緊恐意味企業/家庭支出、儲蓄/投資計劃等統統無運行。

 


　　再想前一步，增長前景堪憂或意味衰退將近，通常被視作衰退信號的美債殖利率曲線距離倒掛僅一步之遙。高成本勢損害企業盈利能力，而最新遭SEC納入有退市風險發行人名單的百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、和黃醫藥，去年業績無不錄虧損或盈利倒退。不過，另一邊廂，看看蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜四大科技巨頭所持的現金幾乎媲美俄羅斯全部外匯儲備，誰將是滯脹、俄烏……黑天鵝亂飛下的贏家？

 

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