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【FOCUS】輸入性通脹壓力增　統一大市場策安全

11/04/2022

　　聯合國糧農組織(FAO) 食品價格指數(FFPI) 3月刷新紀錄新高之際，中國3月CPI數據卻顯示食品價格按年下降1.5%，細看分項原來另有玄機。另一邊廂，PPI按年漲幅因高基數效應繼續回落，藏不住原油、煤炭、水泥、鐵礦石、銅等居高不下。



鮮菜、食油、麵粉、油煤價齊升



　　「歐洲糧倉」烏克蘭戰火持續，令去年漲近三成的全球糧食價格雪上加霜，聯合國糧農組織(FAO)食品價格指數(FFPI) 3月高見159.3，按月漲近13%錄1990年有紀錄以來最高，其中穀物類分項更按月飆逾17%。

 

 

 

 


　　不過，糧食危機陰雲似暫未籠罩中國，國家統計局公布，3月居民消費價格(CPI)按年升1.5%(預期:1.2%)，其中食品價格降1.5%；環比看，CPI持平，食品價格降1.2%。何解？玄機就在「豬二哥」價格自由落體(按年跌41%)，對沖CPI漲幅高逾-0.8個百分點。不計豬肉，當月鮮菜、食用植物油、麵粉按年分別漲17.2%、6.1%、4.6%。

 


　　再看工業生產者出廠價格(PPI)，3月按年升8.3%(預期:7.9%)，為連續5個月漲幅收窄，統計局對此解讀為去年同期基數較高。分項看，煤炭開採、石油和天然氣開採兩大行業的出廠價格，實際按年漲幅高達54%、47%。



總理坦承「突發因素超出預期」



　　鑒於烏克蘭貢獻全球葵花籽油、玉米、小麥的份額分別高達約50%、15%、10%，而早前位於東北糧食重鎮的吉林等地因疫情陷於封鎖同恐影響春耕，加上本土疫情遍地開花刺激民眾大手採購囤糧，下半年食品價格勢易升難跌。至於其他高企的油、氣、煤、銅等大宗商品，摩通的最新預測是或再漲40%，因投資者持續增加配置持倉。

 


　　鑑於此，儘管中國目前通脹形勢總體穩定，但總理李克強仍坦承「有些突發因素超出預期」，強調穩定物價必須抓住糧食生產、能源保供、物流暢通等關鍵；要不誤農時抓好春耕生產，做好農資產品尤其是特殊品種保供穩價工作，確保全年糧食豐收。

 


　　異曲同工的是，國務院最新發布《加快建設全國統一大市場的意見》，覆蓋土地和勞動力市場、資本市場、技術和數據市場、能源市場、生態環境市場，旨在以系統協同解決不同地方政府、市場主體、新舊產業等之間的不平衡，維護市場穩定和經濟安全。

 

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