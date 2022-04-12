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【FOCUS】馬斯克落棋推特　「社媒之戰」引遐想

12/04/2022

　　剛剛榮登推特(Twitter)第一大股東的「鋼鐵人」馬斯克(Elon Musk)，加入董事會的劇情驚現大反轉，引發該位全球首富未來敵意收購，乃至就言論自由開啟權利遊戲的猜想。以特立獨行著稱的馬斯克心思難測，但看看被稱為人類歷史上「the first social media　war」的俄烏戰爭，以及美國總統拜登開設TikTok帳戶爭取年輕人支持中期選舉……Big Tech影響力無庸置疑。



拒入董事會，或為方便繼續增持



　　說到藍色飛鳥logo的社交媒體巨頭推特，可謂無人不知。當木頭姐Cathie Wood年初起將約1540萬股持股陸續減持至最新約130萬股時，首富馬斯克卻自1月31日起每日密密買入，最終以7350萬股一舉登上單一大股東，9.2%持股比例遠超Twitter創始人Jack Dorsey的2.25%。

 

 

 

 


　　不過，有關馬斯克順理成章加入推特董事會的預期，卻慘食檸檬；其周一並向SEC(美國證交會)提交更新表格，從似乎以「被動投資者(passive investor)」自居，修改為「激進投資者(activist investors)」。分析就指，馬斯克拒加入董事會是規避14.9%的持股上限限制，為將來繼續增持甚至敵意收購留下方便之門。

 


　　市場測算，若馬斯克想獲得推特控制權，需收購至少額外4億股股票，涉資至少153億美元，以其身家高達2190億美元計，似乎只是杯水車薪。



The first social media war



　　頗富戲劇性的是，馬斯克的增持舉動令特朗普的支持者紛紛高呼「Bring Trump back」，而他以部分頂級大V鮮有更新推文質疑「Is Twitter dying？」，以及聲稱「69.420%的統計數據是錯的」，更令未來推特將如何大手變革浮想連篇。

 


　　何解馬斯克鍾情推特？拋開他跟Facebook小扎的私人恩怨，看中社媒Big Tech無遠弗屆的影響力恐才是真正原因。以俄烏戰爭為例，跟人們30年前緊跟CNN的鏡頭了解海灣戰爭不同，今時今日人人都可借手中的智能手機實時拍攝、上傳社交媒體，被稱作人類歷史上「the first social media war」。

 


　　鑑於此，主打短視頻的TikTok/抖音上月以超過6300萬下載量，蟬聯全球非遊戲類App下載榜冠軍；拜登旗下的非營利組織Building Back Together近日亦開設TikTok賬戶，冀在中期選舉爭取Z世代支持。

 


　　圖像、影片再加上算法，發布者的視角足以影響敘事、左右觀點，中央網信辦本周就牽頭開展「清朗:2022年算法綜合治理」專項行動，重點檢查具有較強「輿論屬性」或「社會動員能力」的大型網站、平台及產品。馬斯克的大棋似呼之欲出。

 

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