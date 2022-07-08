【FOCUS】新冠亞變種沒完沒了 總理籲艱苦努力穩經濟

中國二季度GDP數據揭盅在即，總理李克強周四(7日)最新指，「穩經濟還要付出艱苦努力」；繼地方政府首6月累計發行逾3.4萬億（人民幣．下同）專項債後，當局據報擬再提前下達1.5萬億元的明年專項債額度，誓要以基建投資為增長保底。



不過，隨著有「最糟糕」亞變種之稱的BA.5在西安、澳門、紐約、巴黎攻城掠地，全球病例過去短短兩周已急彈30%；世衛並宣布在印度發現新的亞變種BA.2.75－－沒完沒了。





基建領銜大任，專項債發行開足馬力





內地汽車銷售6月強勢回暖，兩大電動車巨頭特斯拉、比亞迪分別大賣7.8萬輛、6.9萬輛；但貨運量、航班數、房地產銷售、餐飲服務等，仍齊齊指向李克強口中「恢復的基礎不穩固，穩經濟還要付出艱苦努力」。



市場普遍預期，將於下周五(15日)公布的二季度GDP按年增速僅為「1」字頭，要穩住大盤、努力實現全年5.5%增長目標，交通基建再次領銜被賦予大任(另有能源及保障性安居工程)。

李克強周四(7日)主持東南沿海5省市經濟形勢座談會時表示，「穩經濟還要付出艱苦努力」。(央視新聞截圖)



所謂「基建上馬，糧草先行」，地方政府僅6月就新增專項債發行1.3萬億元，首6月累計逾3.4萬億元。2022年全年額度用去約99%，市場消息就指，當局擬再提前下達1.5萬億元的2023年專項債額度。



發債籌資之餘，李克強更要求上海、廣東、江蘇、浙江、福建東南沿海5省市，「繼續挑起國家發展、穩經濟的大梁，發揮保障國家財力的主力作用。」值得留意的是，在昨天舉行的視像會議上，總理及浙江官員未有戴口罩，其餘幾省市官員全部口罩遮面。





BA.5耐藥性數倍增，印度又現新分支





此一小細節，加上西安周三(6日)起西安實施7天臨時管控，上海周二(5日)起在至少9個城區再啟全民三天兩檢，抗疫模範生澳門上月中至今病例破1300宗，香港預期單日確診一至兩周後或達6千宗……新一波感染潮乃至管控潮，可能性漸增。



今次在西安、澳門現身的Omicron亞變種BA.5，截至6月底的全球病例佔比為43%，在美國的比例更達近54%。這種被形容為「野獸」和「最糟糕」的亞變種，對疫苗抗體的抵抗力為BA.2亞變種的4倍，並能令曾經確診的人再次感染。除了傳播速度更快、病毒載量更高，研究顯示其或重拾肺部感染，或意味更高的入院乃至重症率。此外，世衛周三(6日)公布在印度發現另一Omicron亞變種BA.2.75，並警告其不同尋常；坊間已呼籲將其命名為Centaurus。



變種層出不窮，或預示人類研發疫苗的追逐賽遠未見終點，而大流行的對生命、增長的威脅同難言消退。在昨天的東南沿海省份經濟形勢座談會上，李克強提及「長三角、珠三角進出口佔全國的近60%，經濟競爭力強很大程度上是在國際市場打拼出來的」，此是否暗示人幣策略性貶值呼之欲出？答案料快揭曉。

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