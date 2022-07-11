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【FOCUS】美歐各有難念的經　市場急調啟大幕

11/07/2022

　　綿延千里的北溪1號管道周一(11日)將啟「例行年度維護」，面對「斷氣」噩夢，仰賴廉價俄羅斯能源推動經濟增長的德國，愈來愈難拉動歐洲這列殘舊的火車。另一邊廂，將於周三(13日)揭盅的美國6月CPI按年漲幅料續逼近9%，加上強美元恐加劇業績期的驚嚇度，本季市場急劇調整大幕將啟。


　
住房車貸壓力爆煲，業績期恐驚嚇多



　　「賺著2500美元的月薪，還著1000美元的車貸」，盡顯美國就業市場火熱背後的魔幻現實。連續三個月超預期的新增非農就業，令預期「衰退」聽起來像天方夜譚，但全美住房負擔能力指數挫至2006年7月以來最低、月付車貸逾千美元的比例創下新高，齊指向消費支撐的繁榮已到強弩之末。

 

 

 

 


　　前途風高浪急的最新驗證，則是將於周二(12日)開啟的二季度財報季，率先登場的是百事公司及達美航空，緊隨其後為摩通、大摩、富國、花旗等金融巨擘。FactSet數據顯示，標普500成份股公司次季每股收益料按年增4.3%，為2020年第四季以來最慢；撇開風光一時的能源行業，金融、公用事業、非必需消費品等行業料錄負增長。

 


　　寒意四起、積谷防飢，無疑是首富馬斯克(Elon Musk)確定終止440億美元推特交易的原因之一；自4月14日宣布收購計劃，用於交易抵押的特斯拉股票股價已下跌近四分一，而馬斯克上月底則將兩間超級工廠稱為「燒錢熔爐(money furnaces)」。其他科技巨頭如Meta、Snap、Netflix等亦正放緩招聘甚至開始裁員。


　
北溪管道今檢修，德國工業如履薄冰


　
　　美國經濟在聯儲驟雨般的限制性政策下搖搖欲墜，但相比美元強勢未減、天然氣完全自給自足(雖然價格按年翻了一倍)，天然氣價格是美國8倍的歐洲的情況更難樂觀。

 

 

 

 


　　隨著俄羅斯本周起對北溪1號天然氣管道進行為期10天的例行維修，歐洲尤其是德國的製造商，正在為可能的天然氣配給做準備。雲集德國頂尖製造商的巴伐利亞工業協會(VBW)就估算，「斷氣」將令玻璃、鋼鐵、陶瓷、食品飲料、化工業下半年產量暴跌31%至48%，汽車及零部件亦將縮水近18%。有百年歷史的玻璃製造巨擘Ritzenhoff就稱可能停產，並警告缺乏燃氣將令玻璃原料儲罐無法保持液態而損壞。

 


　　烏克蘭戰爭令德國長期仰賴廉價俄羅斯能源推動經濟增長的發展模式難以為繼，拖累德國股票總市值的全球佔比跌至1.94%的歷史新低。火車頭熄火，勢加劇歐元區衰退積重難返，歐兌美元平價未來兩三個月指日可待。

 

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