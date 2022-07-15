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【FOCUS】次季GDP力保正增長　穩信心需速平爛尾樓風波

15/07/2022

　　總理李克強以「極不尋常」形容二季度經濟話音剛落，數據周五(15日)揭盅正式落於GDP按年增0.4%(預期:1%)。想實現年初設定的全年「5.5%左右」目標，三、四季理論上須平均增長8.5%，似是「不可能完成的任務」，最高層近日口風已轉。



餐飲收入仍萎縮，商品房銷售飆



　　4月深跌、5月收窄、6月回升，一系列政策發功之下，中國經濟第二季終於「來之不易」實現正增長；然而，不計2020年首季至暗時期的負增長(-6.8%)，0.4%同比增速幾乎為至少30年來最慢，環比更萎縮2.6%。

 


　　具體分項可謂喜憂交織，最驚喜的是6月社會消費品零售按年反彈至3.1%(預期:0%)，結束連續三個月負增長，但餐飲收入按年跌4%，或顯示商品需求井噴或是管控解封後的一次性集中釋放。

 

 

 


　　再看穩增長先鋒的固定資產投資，首6月增6.1%(預期:6%)，其中6月的投資規模按月擴大1.3萬億至逾6.5萬億元；固投佔上半年GDP的比重亦升至逾48%，大幅高於首季的38.8%。

 


　　房地產方面，6月投資增速跌幅擴大至-5.4%，土地出讓收入縮水亦擴大至-65.1%，但商品房銷售額卻按月飆升68%。



「爭取經濟發展達到較好水平」



　　儘管全國範圍GDP頂住壓力實現了正增長，但經濟重鎮上海GDP上季卻按年-13.7%，全國包尾；北京則以-2.9%敬陪倒數第三(吉林-4.5%居第二)。更震撼的是城鎮調查失業率，全國二季度平均為5.8%，但上海以12.5%再居首。

 


　　而隨著上海居民進行核酸檢測的次數半年多來動輒破百，進入7月以來疫情再次升溫，當地會否再次如3月般進入大面積管控狀態，備受關注。

 


　　鑑於李克強預告「穩經濟一攬子政策等還有相當的實施空間」，坊間預測中國GDP增速已於二季度見底，將在第三季反彈至5%以上。但要實現年初設定的全年「5.5%左右」目標，下半年平均增速需達8.5%，似是「不可能完成的任務」，最高層近日口風已悄然轉至「爭取今年經濟發展達到較好水平」。要鞏固穩增長信心，儘速平息爛尾樓風波料成當務之急。

 

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