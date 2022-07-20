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【FOCUS】高溫炙烤全球　威脅恐超新冠

20/07/2022

　　40.3度的地獄熱浪籠罩英國、此起彼伏的野火肆虐歐美、限電停電引發古巴大規模抗議、華南多地的火爐天氣擾動基建進度，就連香港天文台亦推出新的「高溫天氣持續」特別提示……全球集體高燒，機構警告氣候危機對經濟的威脅恐遠超新冠大流行。



英國地獄高溫，法國電價創紀錄



　　歐洲環保先鋒德國宣布「暫時」重啟16座休眠化石燃料電廠之際，英國周二(19日)迎來40.3攝氏度的創紀錄氣溫，白煙烈焰籠罩下的倫敦郊區民房相片，佔據媒體頭條。極端熱浪還觸發希臘、西班牙、葡萄牙等多國森林山火肆虐，加劇核電大國法國的反應爐冷卻困難，當地基準電費飆升至每兆瓦時630歐元新高。

 

 

 

 


　　美國同不遑多讓，至少20個州發出高溫預警，其中俄克拉荷馬州更錄得逾43攝氏度歷史紀錄。儘管白宮最新稱總統「不會於本周」宣布進入氣候緊急狀態，但就強調一切都擺在桌面上，並預期拜登周三(20日)稍後到訪馬薩諸塞州一處煤電廠舊址時，將宣布應對氣候危機和的額外行政行動。

 


　　至於中國，多地用電負荷因熱浪創下歷史新高，中央氣象台最新預計，江南、華南等地今起將有更大範圍高溫天氣。鑒於多地傳出中暑甚至熱射病死亡病例，浙江等地發出節約用電倡議書，或拖慢基建施工、工業生產，增加穩經濟大盤復甦期的干擾。



僅1%美選民最關注「氣候變化」



　　全球處於炙烤模式，令應對氣候危機再顯迫在眉睫。全球最大再保險公司之一的Swiss Re就稱，儘管新冠疫情影響廣泛，但氣候變化仍是全球經濟面臨的最大長期威脅；該行估算僅去年，全球自然災害就造成2700億美元的經濟損失。

 

 

 

 


　　不過諷刺的是，據《紐約時報》與Siena College的調查，僅1%的美國選民將「氣候變化」列為最重要議題，遠落後於通脹和經濟走勢。而多隻標榜負責任投資的ESG(環境、社會和管治)基金年初至今表現不佳，美國市場可持續基金首6月錄資金淨流入90億美元，遠低於去年同期的394億美元。

 


　　聯合國秘書長古特雷斯最新警告，人類正面臨抉擇－－要麼集體行動，要麼集體自殺。眼看朔爾茨政府「2030年德國可再生能源發電比例提高到80%」、拜登「2030年將美國溫室氣體排放量比2005年水平減少50%至52%」的兩大目標愈來愈似淪為空談，掌握北溪管道供氣生殺大權的普京，勢擁更大的槓桿。

 

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