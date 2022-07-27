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【FOCUS】微軟谷歌業績齊遜　財報季一關鍵詞放閃

27/07/2022

　　靴子落地，還是一葉知秋？宏觀大環境不確定性壓頂，於美股MAMAA科技巨頭財報季打頭陣的微軟、谷歌母公司Alphabet，周三(27日)揭盅次季業績雙雙低於預期，過往受惠大流行效應的硬件銷售及在線廣告收入齊放緩。



Xbox收入倒跌，Azure放緩



　　市值近1.9萬億美元的科技股泰斗微軟公布，截至6月底的最新財季營收518.7億美元(預期:524.4億美元)；調整後每股收益2.23美元(預期:2.29美元)，錄2016年以來首次低於市場預期。

 


　　銷售額、利潤按年增速分別放緩至12%、3%，公司將此歸結於強美元的攤薄效應以及中國早前的封控停產。其中，首當其衝受創的是在大流行期間井噴的視頻遊戲業務，Xbox硬件及內容/服務收入分別按年下跌11%及6%；此外，在全球排第二把交椅的雲計算業務同放緩，Azure營收按年增長40%(預期:43%)。

 

 

 

 


　　不過，對於本月剛剛踏入的2023財年，公司卻樂觀預期以固定匯率計算的營業收入將實現雙位數增長，盤後股價由最多跌5%轉升近4%。



YouTube廣告增速紀錄最慢



　　跟微軟的Xbox業務風光不再同命相憐，Alphabet截至6月底的最新財季YouTube廣告收入同觸礁，同比增4.8%至73.4億美元(預期:75.2億美元)，錄2019年第四季有公布數據以來最慢。受此拖累，Alphabett上個財季營收696.9億美元(預期:700億美元)，按年增12.6%，較去年同期的62%增速急遽放緩。

 

 

 

 


　　更慘淡的是雲業務，儘管是全球排第三把交椅，但上季虧損從去年同期的5.91億美元擴大至8.58億美元。

 


　　從個人電子設備到電子商務銷售、從線上廣告到雲業務收入，倘若周四(28日)揭盅的雲業務大佬亞馬遜AWS部門收入同遜預期，恐再添經濟衰退陰影。



Reshoring刺激資本支出升



　　值得一提的是，包括微軟、IBM、Netflix、強生等大型跨國公司不約而同提及「強美元」逆風，並下調收入預期的同時，另一個關鍵詞「回流(Reshoring)」在財報季的提及次數，已刷新歷史紀錄水平，與此相關的還包括「在岸(Onshoring)」和「近岸(Nearshoring)」。

 


　　數據顯示，標普500公司次季資本支出按年增長24%，其中原材料、工業類公司更分別達57%、37%。面對美國勞動力市場持續緊張，將供應鏈搬回本土如何解決「請人難」？一大趨勢即是將勞動力密集型流程自動化，例如亞馬遜已在其貨倉啟用全自動機器人autonomous robot。

 


　　無獨有偶，美國參議院稍後料表決《The CHIPS for America Act》，旨在為芯片生產補貼520億美元；拜登就稱，這些投資將在未來幾十年為美國經濟和國家安全提供動力。加上歐盟早前亦提出「到2030年為半導體行業調動430億歐元的政策驅動投資」，去全球化一葉知秋？

 

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