  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】鮑公鴿鷹難辨　小心熊市蜜糖

28/07/2022

 

　　美聯儲、歐央行互抄功課。本港時間周四(28日)凌晨，聯儲公開市場委員會一如預期宣布再加息0.75厘，令過去兩個月累加150基點錄1981年以來最激進。不過，主席鮑威爾一句「某個時候放慢(加息腳步)是合適的(at some point it will be appropriate to slow down)」，意外帶出「降息0.75厘」之感，標指聞聲升2.6%，納指更飆4.1%。



逐次會議決定加息，暗示衰退不關己事



　　鮑威爾到底是否「沃爾克2.0」？或許只有他自己知道－－加息太多，恐對經濟造成的衰退效應超出必要程度；加息太少，又令經濟陷入根深蒂固的通脹風險－－最明智的選擇，就是照搬歐央行的「meeting by meeting(逐次會議決定)」做法，不再就未來利率走勢提供清晰的前瞻指引。

 

 

 

 


　　此番「依賴數據(looking at the incoming data)」及「已達至中性利率(we’ve done that now)」的表態，遭解讀為這一輪超常規加息即將近尾；貨幣市場顯示，聯儲未來只會再加多100基點至最高3.328%，並最快2023年2月轉向降息，對金融狀況極度敏感的納指一度飆4.5%，錄近兩年最大單日升幅。

 


　　市場再次押注聯儲投鼠忌器，此從比特幣重上2.3萬美元、木頭姐的ARKK急彈近7%可見一斑。值得留意的是，鮑威爾一方面跟財長耶倫口徑一致，堅稱「不認為美國目前正處於衰退中」，但另一方面，又強調聯儲的雙重任務並不涉及衰退之類，「我們不會對此做出判斷」。



「末日博士」魯比尼預警滯脹債務危機


　　
　　加上他在回應「衰退會否改變政策」時強調，「價格穩定是經濟的基石(price stability is really the bedrock of the economy)」，以及「降低通脹並實現軟著陸」的目標最近數月變得更具挑戰性，市場的反應恐過度樂觀。

 


　　華爾街「知名空頭」、大摩首席美股策略師Mike Wilson就指，面對經濟放緩衝擊企業盈利以及聯儲過度緊縮的風險，市場跳漲可能是一個陷阱；他預期，在美國經濟今年衰退的情景下，標指或跌至3000點(意味25%下跌空間)。持相同看法的還有「末日博士」Nouriel Roubini，其認為，下一次衰退將以嚴重的「滯脹債務危機(stagflationary debt crisis)」為標誌，美
股較峰值崩盤可能接近50%。

 


　　如此悲觀是否是「狼來了」？看看剛公布財報的Meta加入谷歌行列，預告明年穩步減少招聘；眾議院議長佩洛希的丈夫在參議院歷史性通過芯片法案前一日，斬纜25000股芯片製造商英偉達股票；紅杉資本、Naspers等大股東密密沽貨；中國最高層警示當前需應對的風險和挑戰更錯綜複雜……核心科技股齊漲，或許是熊市後半段開啟前的一抹蜜糖。

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

168.400

異動股

01024

快手－Ｗ

73.200

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.650

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.300
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.500
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 119.200
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 84.250
股份推介
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.890
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.050
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.870
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.500
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 68.650
  • 目標︰$86.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 293.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.300
  • 00388 香港交易所
  • 344.000
  • 00001 長和
  • 52.300
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 39.500
  • 目標︰$43.50
  • 01373 國際家居零售
  • 2.990
  • 目標︰$3.20
  • 01038 長江基建集團
  • 49.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/08/2022 10:59  恒指跌超過400點，內地7月CPI及PPI均遜預期

10/08/2022 09:42  《異動股》理想(2015)挫近6%，新能源車7月銷量按月下跌

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月CPI同比漲幅擴至2.7%兩年高，低預期

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月PPI同比漲幅收窄至4.2%，顯著低預期

10/08/2022 09:21  【大國博弈】美國總統拜登簽署520億美元晶片法案

10/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

10/08/2022 08:41  【大行炒Ｄ乜】大摩升中電評級至持平，交銀首予商湯跑贏大市

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

7月銷量下跌兼內地經濟數據遜預期　新能源車股下挫蔚小理最傷　
人氣文章

新聞>財經熱話

【減持潮】阿里京東美股傳遭英國基金近悉數減持　低吸或跟沽？
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：中芯業績或受累疫情、成本增　收市前守穩17元先計數！
品味生活
生活
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售說話技巧心得（下）：避免講多錯多！點解要戒講「意思即係話」、「簡單啲黎講」？
人氣文章

Member Zone

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

台灣熱話．姚超文

打仗還要嫌子彈貴？ 4
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

過一個充滿運動時尚的夏日！Blink Blink背心、編織袋、新款穆勒鞋，Prada三款不能錯過的時尚單品
人氣文章

寫設計．陳丞軒

50年老字號！香港製作的TWEMCO自動翻頁鐘，經得起歲月洗禮的Timeless Design
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

有「專家鑑定」、「藏家釋出」就夠？拍賣行推出來頭不小的拍品，真能深信不疑的舉牌？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜新增3,783宗本地個案！3名年長患者離世，均未打完3針疫苗；嘶吼症20月大女嬰情況穩定 6
人氣文章
最新檢疫隔離措施｜周五起海外及台灣抵港檢疫改為「3+4」！同步推安心出行「紅黃碼」！上學上班不受限？一文睇清「黃碼」人士限制進入場所！
人氣文章
【路路看天下】手機月費計劃條數究竟點計？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 13:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 13:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 13:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2022 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/08/2022
7月銷量下跌兼內地經濟數據遜預期　新能源車股下挫蔚小理最傷　
人氣文章財經熱話10/08/2022
【減持潮】阿里京東美股傳遭英國基金近悉數減持　低吸或跟沽？
人氣文章開市Good Morning10/08/2022
熊麗萍：中芯業績或受累疫情、成本增　收市前守穩17元先計數！
人氣文章大行報告10/08/2022
【大行炒D乜】舜宇出貨量跌　要留定要沽？睇下大行點評價
人氣文章財經熱話10/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金